عقوبة التخبيب وإفساد العلاقة بين الزوجين في الشرع.. فيديو

حذر الشيخ حسن الجنايني أحد علماء الأزهر الشريف، من “التخبيب” والمقصود به إفساد المرأة على زوجها أو الرجل على زوجته، مؤكدًا أنه أمر محرمٌ منكر، وتترتب عليه مفاسد عظيمة.

وقال إن تخبيب الزوجة على زوجها، يشير إلى أن هناك رجلا يستهدف إفساد العلاقة الزوجية بينهما فيحيدها عن طريقها ويجعلها تكره زوجها ومن ثم الانفصال عنه.

وأضاف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “ملعون من خبب امرأة على زوجها”، موضحًا أن المخبب ربما يكون رجلا أو امرأة، واللعن أي الطرد من رحمة الله ولذلك الموضوع خطير وليس بالهين.

تابع عالم الأزهر الشريف، أن إفساد العلاقة بين الزوجين أمر عظيم ولا يقره الشرع مطلقا ، لأنه يحمل خرابا للبيوت.

وأكد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أن إفساد المرأة على زوجها أو الرجل على زوجته يمكن أن يؤدي إلى تحسين وتزيين الطلاق للزوج أو للزوجة، ويطلق عليه هذا الفعل "التخبيب".

وأكد المركز ضرورة أن ينتبه المسلم والمسلمة لكلماتهم، حيث يمكن أن تفسد كلمة واحدة علاقة رجل بامرأته وتؤدي إلى الطلاق.

وأضاف المركز أن زواج الرجل من امرأة يتبيب عليها لا ينعقد، ويعتبر جزاءً للمخبِّب ومعاملة غير مقصودة منه.

وشدد المركز على أهمية الحفاظ على العلاقات الزوجية وتجنب كل ما يؤدي إلى تفسدها، والتزام القيم والأخلاق الإسلامية في التعامل مع الشريك في الحياة الزوجية.

سبب عدم تجريم التخبيب في القانون

فيما قال رمضان أبوهندية المحامي والمتخصص بالشأن الأسري، إنه لا يمكن تحميل المخبب مسئولية إفساد العلاقة الزوجية بين رجل وزوجته، لافتا إلى أن التخبيب ليس له عقوبة في القانون لأنه شيء يتعلق بالنوايا.

وأضاف أنه إذا ثبت للزوجة أن زوجته على علاقة برجل آخر يستهدف إفساد حياتهما ويحرضها على الطلاق منه عليه أن يحرر محضرا ضده.

طالب بضرورة تعديل القوانين بحيث تنص على مواد تسمح بمعاقبة المخبب حال ثبوت واقعة تحريض الزوجة على الزوجة للانفصال عنه، مطالبا الرجل بضرورة اختيار الزوجة الصالحة.

جاء ذلك خلال لقائه مع برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة “الحدث اليوم”، الخميس.