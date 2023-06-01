تشييع جثمان مهندسة العاشر من رمضان ضحية العاصفة الترابية

شيع المئات من أهالي مدينة العاشر من رمضان، مساء اليوم الخميس، جثمان المهندسة رانيا مصطفى، 49 عامًا، والتي توفيت اليوم، متأثرة بالإصابات التي لحقت بها، نتيجة سقوط جزء من ألواح الكلادينج من واجهة أحد المولات التجارية بمدينة العاشر من رمضان، بالتزامن مع العاصفة الترابية التي ضربت البلاد اليوم.

المهندسة رانيا مصطفى

وأدى المشيعون صلاة الجنازة عليها بمسجد التوحيد بوسط المدينة، وتم مواراتها الثرى بمقابر العائلة وسط حالة من الحزن الشديد، داعين الله لها بالرحمة والمغفرة وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

جنازة المهندسة رانيا مصطفى

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية، إشارة من مستشفى الهلال الأخضر بمدينة العاشر من رمضان، يفيد بوصول المهندسة "رانيا مصطفى، 49 عامًا، جثة هامدة.

وتبين إصابة المهندسة التي أودت بحياتها، جراء سقوط جزء من ألواح الكلادينج المتطاير من واجهة أحد المولات التجارية بنطاق قسم شرطة أول العاشر من رمضان.

وأفاد شهود عيان، بأنه أثناء خروجها فوجئت ببعض الأجزاء المتطايرة سقطت على مدخل المول، وحال قيامها باستعدال تلك الأجزاء تزامنًا مع العاصفة الترابية انزلقت قدماها على درجات السلم، وبتوقيع الكشف الطبي عليها، تبين حدوث كسر في الجمجمة جراء الحادث.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة، صرحت بالدفن عقب الانتهاء من الصفة التشريحية، وكلفت المباحث بالتحري عن الواقعة وملابساتها.