سقوط بايدن على ركبته بمنصة تخرج طلاب القوات الجوية

سقط الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم الخميس، على المنصة خلال مشاركته في تخريج طلاب من القوات الجوية، حيث إن الرئيس البالغ من العمر 80 عاما على المنصة أثناء توزيع الشهادات على خريجي أكاديمية القوات الجوية في كولورادو.

بايدن يسقط على الأرض

وتعرض بايدن لحادث سقوط على ركبتيه، وتحرك عدد من المساعدون والمسئولون لتقديم المساعدة لهم للنهوض مرة أخرى على منصة توزيع شهادات التخرج، وتثير الواقعة المزيد من المخاوف بشأن ما من الممكن ان يعانيه الرئيس الأمريكي.

مواقف تعرض لها الرئيس الأمريكي جو بايدن

وتعرض الرئيس الأمريكي "جو بايدن" لحادث سقوط خلال قيادة دراجته الهوائية لكنه لم يصب بأذى.

تعرض الرئيس الأميركي لحادث سقوط خلال مشاركته تخريج طلاب من القوات الجوية #العربية_360#العربية pic.twitter.com/WE0SoVTexo — العربية (@AlArabiya) June 1, 2023

وعرضت فضائية "الغد"، اليوم الأحد، مقطع فيديو يرصد لحظة سقوط الرئيس الأمريكي من الدراجة الهوائية، ويظهر الفيديو سقوط بايدن من الدراجة ولكنه قام بسرعة .

ووقع الحادث عندما كان بايدن يمارس رياضة ركوب الدراجة الهوائية مع زوجته جيل قرب المنزل الذي يقضيان فيه عطلتهما في "ريهوبوث بيتش" في ديلاوير، وخلال توجهه للتحدث إلى بعض الأشخاص الذين تجمعوا لالتقاط الصور له.



وكشف متحدث باسم البيت الأبيض، منذ سنين، سبب سقوط الرئيس الأمريكي جو بايدن، وذلك في أول تعليق رسمي بعد تعثره على السلم أثناء صعوده على متن طائرة الرئاسة.

وألقت كارين جان بيير، نائب المُتحدث باسم البيت الأبيض، باللوم في هذه السقطات على الطقس الذي كان عاصفًا، إذ كانت الرياح قوية للغاية، لكنها لم تُوضح ما إذا خضع الرئيس لفحص طبيب كان يُسافر معه على متن الطائرة، وفقًا لـ"رويترز".

وذكر البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في حالة جيدة بعد أن تعثر مرات عدة قبل أن يسقط خلال صعوده درج الرحلة رقم واحد أمام كاميرات وسائل الإعلام.

ووقع الرئيس الأمريكي بايدن، أمس الجمعة، في موقف مُحرج جديد خلال صعوده درج الرحلة رقم واحد للسفر إلى مدينة أتلانتا، حيث تعثر 3 مرات وجثا على ركبة.

وأظهر فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي الرئيس الأمريكي ينهض مُباشرة بعد سقوطه ويقول "أنا بخير"، ووقع الحادث عندما كان الرئيس الأمريكي يُمارس رياضة ركوب الدراجة الهوائية.