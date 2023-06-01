مفاجأة عن حقن الجلوتاثيون لتبييض البشرة.. فيديو

حذر الدكتور عماد الدين فهمي، استشاري التغذية العلاجية وخبير التجميل، من الإفراط في تناول الأدوية من دون الرجوع للطبيب المعالج واستخدام الأدوية مجهولة المصدر، كما حذر من سماسرة مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال إن مادة الهيدروكينون مصدر آمن وفعال، ولكن يجب استخدامه تحت إشراف طبي، مشيرًا إلى أن أي دواء له آثار جانبية، وتتسبب في التهابات واحمرار الجلد ما دفع الشركات لإنتاجه بتركيزات مختلفة.

وأكد أن حقن الجلوتاثيون لتبيض البشرة هى مضاد أكسدة قوي جدًا يرفع درجة المناعة ويحسن من وظائف القلب، وترفع درجة المناعة ضد السرطان وتحسن نمو الخلايا في المياه البيضاء، مشيرًا إلى أن الاستخدام المفرط لأي دواء يسبب أضرارًا كبيرة.

ما هى حقن الجلوتاثيون؟



تُعد إبر الجلوتاثيون من التقنيات الجمالية الرائجة التي يطلبها الكثير من النساء لتفتيح بشرتهن وإضفاء الحيوية والنضارة عليها، تتكون مادة الجلوتاثيون من الكثير من المواد الطبيعية المهمة والأحماض الأمينية، وتُعد من أهم المضادات الأكسدة فائقة القوة، إذ تُحفز إنتاج الكولاجين في الجسم وتُساعد على إزالة السموم.

وتساعد إبر الجلوتاثيون على تفتيح البشرة من خلال معالجة التصبغات الجلدية، التي تظهر في شكل بقع واسمرارفي البشرة، إذ تؤثر بشكل كبير فى الخلايا الصبغية أو خلايا الميلانوسيت، كما تعمل على تثبيط عمل إنزيم "تايروسينيز" المسؤول عن عملية تصبغ الجلد، وبذلك يتم تقليل كمية صبغة الميلانين الموجودة على الجلد وتفتيح لون البشرة.

تُعد إبر الجلوتاثيون إجراءً آمنًا إذا تم إجراؤه بيد طبيب متخصص داخل مركز تجميلي موثوق به، إذ يتم الإجراء بشكل غير جراحي، ولكن ينبغي على المرأة اتباع التعليمات الطبية بعد الإجراء التجميلي، مثل عدم التعرض لأشعة الشمس فوق البنفسجية الضارة التي تؤثر فى مادة الميلانين الموجودة في الجلد، وينبغي قبل إجراء إبر الجلوتاثيون فحص المريض ومعرفة سبب التصبغ وتغير لون الجلد لديه، بهدف تحديد نوع العلاج المناسب، سواء كان إبر الجلوتاثيون أو غيرها من العلاجات الجلدية الأخرى، لذلك يُرجى معرفة التاريخ المرضي للحالة وطبيعة البرامج العلاجية التي يتبعها المريض للتأكد من عدم وجود تضارب بينها وبين تركيب الإبر.

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "خط أحمر"، الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة “الحدث اليوم”، الخميس.