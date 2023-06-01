تشغيل خط طيران مباشر بين الغردقة والعاصمة البلغارية صوفيا

التقى الفريق محمد عباس حلمى وزير الطيران اليوم الخميس، ديان كاتراتشيف سفير بلغاريا لدى مصر وذلك بحضور عدد من قيادات وزارة الطيران المدنى والسفارة البلغارية بالقاهرة.

جاء ذلك فى إطار اللقاءات المتعددة التى يعقدها وزير الطيران مع سفراء دول العالم المختلفة، لبحث أوجه التعاون فى مجالات الطيران المدنى والعمل على تنشيط الحركة الجوية الوافدة من الخارج.

ورحب وزير الطيران المدنى بالسفير البلغارى، مؤكدا أن هذا اللقاء يأتى فى ضوء العلاقات الوطيدة والمتميزة التى تجمع البلدين على جميع الأصعدة، وبخاصة فى مجال النقل الجوى، مشيرا إلى أن قطاع الطيران يهتم بتعزيز سبل التعاون المشترك ودعم شراكات فعالة مع جميع دول جنوب شرق أوروبا، مؤكدا الدور الرئيسى والمحورى الذى تقوم به الوزارة فى تنمية العلاقات الثنائية والجهود البناءة بين الجانبين فى مجال تبادل الخبرات والحركة الجوية بما يخدم المصالح المشتركة لكلا الطرفين.

شركة أيركايرو

وخلال اللقاء تم مناقشة عدد من الموضوعات المهمة، ومن المزمع قيام شركة أيركايرو بتشغيل خط طيران مباشر بين مدينة الغردقة والعاصمة البلغارية صوفيا اعتبارا من شهر أكتوبر المقبل.

كما استعرض الجانبان آليات التعاون فيما بينهما لدفع الحركة الجوية خلال الفترة القادمة، وتشجيع مزيد من الاستثمارات فى مختلف مجالات النقل الجوى فى ضوء جهود الدولة المصرية الرامية نحو تحقيق التنمية الشاملة على كل الأصعدة بوجه عام وتنمية قدرات وإمكانيات قطاع الطيران المدنى المصرى بوجه خاص.

وأكد السفير البلغاري على عمق العلاقات المتميزة التي تربط البلدين ، معربًا عن سعادته بهذا اللقاء المثمر؛ فى ظل ما يشهده قطاع الطيران المدنى المصرى من اعمال تطوير فى مختلف القطاعات خلال الفترة الحالية ، معربًا عن تطلعه إلى فتح المزيد من آفاق التعاون والشراكات الجديدة مع الجانب المصرى .