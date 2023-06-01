لحوم عيد الأضحى بـ 225 جنيهًا للكيلو بمنافذ الزراعة.. فيديو

كشف الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، عن أسعار اللحوم في المنافذ، مؤكدًا أن الوزارة تبذل قصارى جهدها لزيادة منافذها ونقاط البيع عبر جميع محافظات الجمهورية لتلبية احتياجات المواطنين من السلع الاستراتيجية.

وأضاف أن الوزارة توفر لحوم الأضاحي الحية والمذبوحة، عبر 243 منفذًا على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى المعارض التي كانت آخرها خير مزارعنا لأهالينا، بينما تبدأ أسعار اللحوم البلدي من سعر 225 جنيهًا.

وأكد الإفراج عن 170 ألف رأس ماشية، منها 45 ألف رأس للذبح الفوري، و20 ألف رأس من الأغنام، ما سهم في توافر اللحوم في جميع الأسواق وحافظ على استقرار الأسعار.

توسيع استيراد اللحوم:

ووقعت وزارة الزراعة عقود للحصول على اللحوم من مصادر متعددة، بما في ذلك دول جديدة، وجرى الاتفاق على استيراد 170 ألف رأس ماشية، بما في ذلك 45 ألف رأس عجول ذبيح فوري، و20 ألف رأس غنم، و105 آلاف رأس عجول تسمين، من مناشئ متعددة، وذلك لتلبية الطلب المتزايد على اللحوم خلال عيد الأضحى المبارك.

يأتي ذلك في إطار الجهود المستمرة لتوفير اللحوم الحمراء بأسعار معقولة وتلبية احتياجات المواطنين خلال عيد الأضحى.

وتضاف اللحوم الجديدة إلى ما جرى استيراده سابقًا وتسمينه داخل البلاد، وكذلك الإنتاج المحلي، والذي يسهم في ضبط الأسعار وتلبية احتياجات المواطنين.

وضخت وزارة الزراعة كميات كبيرة من السلع عبر منافذها الثابتة والمتحركة، لتخفيف العبء عن المواطنين بعد ارتفاع أسعار السلع بشكل عام، وتم افتتاح معرض "خير مزارعنا لأهلينا" في المتحف الزراعي بالدقي، إذ يتوافر جميع السلع الغذائية بأسعار مخفضة عن نظيراتها في الأسواق الأخرى.

وأكد الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، أن الأسعار في المعرض مخفضة عن الأسواق الأخرى، مما يساعد في توفير السلع بأسعار معقولة للمواطنين خلال عيد الأضحى.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار الجهود المستمرة لتلبية احتياجات المواطنين خلال عيد الأضحى وتخفيف العبء عنهم بعد ارتفاع أسعار السلع بشكل عام، وتعكس هذه الخطوات التزام الحكومة بتوفير اللحوم بأسعار معقولة وزيادة المعروض في الأسواق، وتحسين مخزونها الاستراتيجي من اللحوم.

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر"، الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة “الحدث اليوم”، اليوم الخميس.