أسينسيو يقترب من الرحيل عن ريال مدريد

وافق الإسباني ماركو أسينسيو جناح ريال مدريد على الانتقال لباريس سان جيرمان الفرنسي.

وينتهي عقد أسينسيو مع ريال مدريد بنهاية الموسم الحالي، وقرر عدم تجديد عقده .

أسينسيو قرر الانتقال لفريق العاصمة الفرنسية بعد الاتفاق على الشروط الخاصة بالانتقال.

وأوضح التقرير أن أسينسيو سيوقع على عقد طويل الأمد مع باريس سان جيرمان حتى صيف 2027 على الأرجح.

كان نادي أستون فيلا الإنجليزي قد أظهر اهتمامًا كبيرًا بضم أسينسيو لكنه قرر الانضمام لـ باريس.

واقترب كريم بنزيما هو الآخر من مغادرة ريال مدريد بنهاية الموسم الجاري.