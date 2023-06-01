كلام فى الهوا

الخميس 01/يونيو/2023 - 09:24 م 6/1/2023 9:24:53 PM

لا شىء فى الحياة يأتى بسهولة، فكل شىء يحتاج إلى سعى، ولا يخشى فى حالة الفشل من كلام الناس أو أن نقول تلك العبارة المنسوبة إلى ابن بطوطة «يكفيك شرف المحاولة» لأنه لو كان قالها ما استطاع أن يسافر لكل تلك البلاد قبل اختراع وسائل النقل الحديثة، واعلم أن النجاح كالقطار يحملك إلى عدد من محطات النجاح والفشل، فلا تترك القطار وتنزل منه مستسلماً للفشل، ولا تهتم بإرضاء الآخرين، واعلم أن الخوف حاجز يمنعك من التقدم والنجاح، كرر المحاولة دائماً واستمر حتى تنال النجاح، لذلك يكون التكرار من أفضل الحلول لعلاج أى مشكلة، يقول نابليون عندما شاهد من يتعلم حفظ القرآن بأن «ليس هناك إلا فن واحد هو فن التكرار»، وإذا أردت أن تحقق شيئاً فكرره بينك وبين نفسك حتى تعطى لنفسك طاقة إيجابية قادرة على تحقيق هدفك، ذلك من باب تفاءلوا بالخير تجدوه، أى أن التكرار لا يُعلم الحمار.

لم نقصد أحدًا!