الخطيب يكرم العمال المشاركين في بناء فرع الأهلي بالقاهرة الجديدة

قام محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، بتكريم عدد من العمال الذين شاركوا في بناء الفرع الجديد للنادي بالقاهرة الجديدة.





وقام الخطيب بإهداء العمال المشاركين في بناء فرع القاهرة الجديدة درع النادي، موجهًا إليهم الشكر والتقدير على المجهود الكبير الذي قاموا به لخروج هذا الصرح بالشكل الأمثل.



وانطلقت منذ ساعتين مراسم حفل افتتاح فرع النادي الأهلي بالقاهرة الجديدة بعزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية، وقراءة ما تيسر من القرآن الكريم، وذلك بعد قيام محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي برفقة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بقص شريط الافتتاح.



وتواجد خلال حفل الافتتاح السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الجديدة، والمستشار علاء الدين فؤاد وزير الدولة لشؤون المجالس النيابية، واللواء أ.ح وليد عارف، مدير إدارة الأشغال العسكرية، بالإضافة إلى أعضاء مجلس إدارة النادي، ولفيف من المسئولين والقيادات المختلفة ورجال الصحافة والإعلام.

الأهلي والوداد ..

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي لملاقاة نظيره الوداد المغربي الأحد المقبل في ذهاب الدور النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقررانطلاق اللقاء في تمام التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة ، مذاعًا عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس الناقل الفضائي الحصري للمواجهات الأفريقية على صعيدي الأندية والمنتخبات.

وتقام مواجهة الإياب بين الفريقين على ملعب مركب محمد الخامس بالدار البيضاء المغربية 11 من الشهر ذاته.