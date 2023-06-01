نيويورك تحت البحر.. الغرق مصير المدينة التي لا تنام

الغرق مصير "المدينة التي لا تنام"، خرجت الكثير من الأبحاث خلال الفترة الأخيرة، والتي تكشف عن فرص غرق نيويورك بمعدل ميليمتر إلى ميليمترين سنوياً، ومن الناحية الفنية كشفت الأبحاث عن الأسباب التي من الممكن أن تتسبب في الغرق.

نيويورك مصيرها الغرق والناطحات السبب

وفي مقال نُشر في مجلة "إيرث فيوتشر" في مايو الماضي، أظهرت النتائج أنه من الممكن أن تتعرض بعض المناطق في نيويورك للغرق، وذلك بسبب ثقل ناطحات السحاب والمباني الشاهقة فيها.

مدينة نيويورك هي المدينة الأكثر ازدحامًا في الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تتميز بالمباني الشاهقة والمرتفعة التي تناطح السحاب، تقع أغلب ناطحات سحاب مدينة نيويورك في مانهاتن.

وتمتلك نيويورك مجموعة كبيرة من تلك المباني الشاهقة البارزة، كـ "مبنى إمباير ستيت – مركز التجارة العالمي ومبنى وولوورث – مبنى كرايسلر – مبنى نيويورك تايمز – مبنى كوند ناست".

وفي جزيرة مانهاتن محاطة بالمحيط الأطلسي ونهر إيست ريفر ونهر هدسون، وبات العلماء يدركون أن هذه المدينة العملاقة معرضة للعواصف والفيضانات والأمواج الساحلية المرتفعة، وبسبب التغيرات المناخية فأن هذه المناطق من الممكن ان تتعرض للغرق، وخرجت عدد من التقييمات من قبل باحثون لتأثير الكتلة التراكمية للبنية التحتية الخاصة بالمدينة على انخسافها، وتعد هذه الظاهرة هي أحد الظواهر الناتجة من تآكل التربة والأنشطة البشرية.

ووفق حسابات جيولوجيين، يبلغ وزن مباني نيويورك وأبراجها وناطحات السحاب فيها 762 مليون طن، ما يمثل ضغطاً غير عادي على الأرض.

وفقًا للنتائج التي خرجت بها الدراسة فأن الهبوط في بعض الأحياء التي شُيّدت فيها مبان على أراض أكثر ليونة أو اصطناعية، لكن تعاني عدد من الأماكن بنيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية والتي يسكنها نحو 8.5 ملايين شخص، كما أن خرجت التأكيدات بأنه حال التقليل من البنيات الخرسانية فأنه لن يغيّر الواقع القائم، ومصير المدينة هو الغرق..

وعادت التقارير إلى ان السبب الرئيسي لانخساف نيويورك مرتبط ببنية القشرة الأرضية ولا يمكن إيقافه، كما أن مستوى المياه في نيويورك زاد الفترة الماضية، كما أن هناك توقعات بانه سيرتفع من الـ20 إلى 75 سنتمترًا.