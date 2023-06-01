رائد فضاء إماراتى يتغزل فى مصر ويلتقط صورا للأهرامات

موقع مصر الجغرافي سبب أساسي لتكون محط أنظار العالم، وتحديدا الفضاء، والتقط لها رائدى الفضاء توماس بيسكيه الفرنسى ، وروبرت شين كمبرد الأمريكى ، صورا من الفضاء لنهر النيل والدلتا والبحر الأحمر، وشبه جزيرة سيناء، ومؤخرا التقط رائد الفضاء الإماراتى سلطان النيادى صورا لمنطقة الأهرامات وعبر عن جمال مصر بكلمات خاصة.

ونشر النيادي عبر حسابه على تويتر، صورة من الفضاء وتظهر فيها منطقة أهرامات الجيزة، واصفا مصر بأنها التاريخ وتحتضن حضارة الفراعنة، قائلا: "هنا مصر التي تحتضن تاريخ الفراعنة وحضارتهم من آلاف السنين" متسائلا: "هل يمكنكم رؤية الأهرامات؟".

وشارك النيادى، مقطع فيديو يرصد خوضه لتجربة السير فى الفضاء، وعلق على التجربة قائلا:"تجربة مليئة بالتحديات الصعبة".

صور فضائية للأهرامات

وغرد النيادي عبر حسابه الرسمى بتويتر:"‏مهمة السير فى الفضاء كانت تجربة مليئة بالتحديات الصعبة. تعلّمت منها الكثير ولمست خلالها دعمكم الكبير، شكرًا لفريقَى مركز محمد بن راشد للفضاء ووكالة ناسا على كل ما حققناه ومواكبتهم الدائمة لي، أشارككم هذا الفيديو الذى يختصر ساعات من العمل خلال هذه المهمة بينما أستعد لما هو قادم".

خاض رائد الفضاء الإماراتى سلطان النيادى، أول مهمة سير فى الفضاء بتاريخ العرب خارج محطة الفضاء الدولية، ضمن البعثة 69، وهى المهمة التى وصفها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى، بأنها إنجاز عربى فى مجال علوم الفضاء جاءت بعد عمل شاق وجهد وإصرار.