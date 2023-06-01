أسباب ترهل الذراعين وطرق علاجها دون ممارسة رياضة

تعاني أغلب النساء خاصًة كبار السن من ترهل الذراعين، مما تشعرهم دائمًا بالحرج وتعطيهم مظهر غير مرغوب فيه، وتبحث دائمًا النساء عن حلول فعاله للتخلص من هذه المشكلة دون ممارسة الرياضة الشاقة بالنسبة لعمرها، وفيما يلي نقدم لك أسباب ظهورها وطرق علاجها.

ترهل الذراعين

أسباب ترهل الذراعين

يؤدي تغير مستويات الهرمون إلى تغيرات كبيرة في شكل الجسم وقوته، مثل ترهل الذراعين، فعلى سبيل المثال ينخفض هرمون الإستروجين عند انقطاع الطمث، وعند تناول أنظمة غذائية سكرية أو عالية الكربوهيدرات ينخفض مستويات هرمون التستوستيرون، ويكون من الصعب تقوية العضلات في كل جزء من جسمك.

ورغم صعوبة تغيير العمليات البيولوجية المسؤولة عن تخزين الدهون، إلا أن النساء لايزلن قادرات على التحكم في انخفاض مستويات هرمون التستوستيرون، وتجنب اكتساب المزيد من الدهون الزائدة، وفيما يلي نقدم بعض الطرق حول كيفية التخلص من دهون الذراع دون تمرين.

طريقة التخلص من سمنة الذراعين

الشاي الأخضر: حيث يحتوي على مادة epigallocatechin-3-gallate (EGCG) التي تعمل على حرق الدهون، وخاصة في منطقة البطن، كما يمكنكِ استخدام الشاي الأخضر كبديل صحي للكافيين في قهوتكِ.

- الأسماك الدهنية: مثل السلمون والسردين؛ حيث تحتوي هذه الأسماك على أحماض أوميغا 3 الدهنية، التي تساعدكِ على فقدان دهون الجسم بشكل عام، كما أنها ضرورية لبناء هرمون التستوستيرون في جسمكِ.

- البيض: إذ يساعد على حرق السعرات الحرارية أثناء الهضم.

- خل التفاح: حيث يحتوي على حمض الأسيتيك الذي له خاصية حرق الدهون، ويساهم في فقدان الدهون بشكل عام.

- الفلفل الحار: نظراً لاحتوائه على مادة الكابسيسين التي يمكن أن تساعدك على الشعور بالشبع، وحرق المزيد من السعرات الحرارية والدهون.

- زيت الزيتون: فهو يعتبر من أصح مصادر الدهون التي تحتوي على الأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة، والتي تَزيد من معدل التمثيل الغذائي لديك؛ مما يؤدي إلى فقدان الدهون.

تجنّبي السكر لتقليل الدهون الكلية في الجسم

يُسبب السكر أضراراً بالغة بصحتكِ بشكل عام؛ فالكبد مسؤول عن استقلاب السكر وتحويله إلى دهون، وبصرف النظر عن الدهون الزائدة التي تكتسبينها، يمكن أن يؤدي الاستهلاك المفرط للسكر لفترات طويلة، إلى أمراض الكبد الدهنية والسكري وأمراض القلب، وانخفاض مستويات هرمون التستوستيرون في الجسم.

أضيفي المزيد من البروتين والألياف إلى نظامكِ الغذائي

البروتين والألياف هي السمات المميزة للأكل الذي يساهم في فقدان الدهون؛ فهي تعزز الهضم الجيد، وتعزز الشعور بالامتلاء، مع سعرات حرارية أقل، وغالباً ما يوجد البروتين في اللحوم والأسماك والبيض، بينما الألياف توجد بشكل كبير في الفواكه والخضروات، وإضافة المزيد من البروتين والألياف إلى نظامكِ الغذائي، يضمن أيضاً فقدان الدهون وليس كتلة العضلات.

تجنبي السهر لوقت متأخر

الحصول على أقل من 7 ساعات من النوم، يحفّز جسمكِ على إفراز هرمون الكورتيزول أو هرمون التوتر، ويضع الكورتيزول جسمكِ في تخزين الدهون؛ لاستخدامها لساعات الاستيقاظ، كما يؤدي الحرمان من النوم أيضاً إلى الرغبة الشديدة في النوم؛ لأنه يقلل من الشعور بالشبع ويَزيد من هرمون الجريلين أو هرمون الجوع.