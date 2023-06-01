دولة أوروبية ترفض تسمية طفل باسم بوتين للمرة الثامنة

تلقّى زوجان من السويد، رفض السُلطات المحلية طلبهما تسمية طفلهما وتسجيله رسميًا باسم "بوتين"، علماً أن الاسم أطلق على المولود مُنذ العام 2021، وذلك للمرة الثامنة على التوالي، حسبما أفادت صحيفة "bild.de" الألمانية.

ووفقًا لما ذكرته الصحيفة الألمانية، مساء اليوم الخميس، حرمت السُلطات الزوجين آن وروني من سكان قرية هيشولت السويدية بالفعل من هذا الحق، إلى أن التحق "بوتين" البالغ سنتين بروضة الأطفال وهناك تم تسجيله باسم "نيكولاي"، وبعد ذلك نقشت والدته اسمه بوتين على خزانته.

يُشار إلى أن الأقارب ينادون الطفل "بوتين"، والبقية يُخاطبونه بـ"أنت"، من دون ذكر الاسم صراحة.

وقال والده: "يُريد طفلنا (أن) يُقرر بنفسه، يجب أن يتم كُل شيء وفقًا لرغبته. عندما تقابلونه، سوف تدركون ذلك على الفور: هذا الطفل هو نسخة طبق الأصل عن بوتين"!.

تُجدر الإشارة إلى أن الزوجين آن وروني مصمّمان على السعي للحصول على اعتراف بقرارهما، لكنهما على استعداد لتقديم تنازل من خلال جعل الاسم يبدو أكثر سويديًا عن طريق اللفظ: "بوتتين".

فعاليات اليوم الدولي لحماية الأطفال:

من ناحية أخرى، أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في تحيته للمشاركين في فعاليات اليوم الدولي لحماية الأطفال إلى أن موسكو تستقبل في هذه المُناسبة عددًا كبيرًا من الأطفال من روسيا ورابطة الدول المستقلة.

وقال بوتين في تحيته: "الأصدقاء الأعزاء! أهنئكم من صميم القلب بمُناسبة حلول يوم حماية الأطفال الدولي. ويُثير السرور ظهور مُنذ فترة طويلة بمُبادرة من صندوق الطفولة الروسي، تقليد رائع الاحتفال بهذا العيد في موسكو في دائرة من الأصدقاء. واليوم تستقبل عاصمتنا مرة أخرى مجموعة كبيرة من الفتيان من مُختلف المُدن والبلدات والمناطق الجديدة في روسيا، فضلاً عن وفود من بلدان رابطة الدول المُستقلة".

السويد

وأكد الرئيس بوتين على أن السُلطات الروسية تُولي الاهتمام الكبير لقضايا تربية الأطفال وتعزيز قيم الأسرة.

وشدد على أن المنظمات العامة والخيرية المُوثوقة مثل صندوق الطفولة الروسي، تُقدم مُساهمة جديرة في حل هذه "المهام الضخمة والضرورية".

ونوه الرئيس بوتين بأن أفكار ومشاريع هذا الصندوق، تدعم الأطفال في المواقف الحياتية الصعبة، وتُعزز إدراكهم الذاتي الإبداعي.

وقال رئيس الدولة: "وبالطبع أود التأكيد على أن هذا الصندوق، يقوم بتنفيذ مُهمة سامية فعلاً وهي مساعدة أطفال وأسر العسكريين المشاركين في العملية العسكرية الخاصة".

بالإضافة إلى ذلك، أعرب الرئيس بوتين عن ثقته في أن هذا العيد سيكون ناجحًا، وسوف يتذكر ضيوف موسكو الأطفال والفتيان، الرحلات والعروض والزيارات المُثيرة إلى المتاحف والمعارض لفترة طويلة.