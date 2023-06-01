رجوة آل سيف تظهر بتاج الملكة رانيا في زفافها|يحمل عبارة "العظمة لله"

لفتت رجوة آل سيف زوجة ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبد الله الثاني الأنظار بجمالها وإطلالتها المميزة في حفل زفافهما والذي يُعرض الآن على القنوات الفضائية في بث مباشر.

تا الملكة رانيا

رجوة آل سيف تتألق بفستان الملكة رانيا في زفافها:

تألقت العروس بإطلالة ناعمة وبسيطة، ولفتت الأنظار بإرتداء تاج يرجع عمره 14 عامًا، وارتدته قبلها الملكة رانيا والدة زوجها الحسين وزوجة الملك عبد الله الثاني.

الملك عبدالله يهدي الملكة رانيا تاج مشغول بالأحرف العربية:

ففي عام 2005 طلب الملك عبدالله الثاني ملك الأردن تصميم هذا التاج بشكل خاص من يان سيكارد من FRED، ليكون هدية لزوجته الملكة رانيا العبدالله، وطلب بشكل خاص أن يتكون هذا التاج المذهل من لفائف من النص العربي التي تحمل عبارة واحدة وهي "العظمة لله".

تاج رجوة آل سيف

يعد هذا التاج من أجمل التيجان المشغولة بحرفية وجودة عالية، والذي يحمل معانٍ كبيرة خصوصًا أنه مشغول بالأحرف العربية وهذا أمر غير مسبوق في التيجان الملكية، إذْ يركز صانع التاج على القيمة والفخامة.

جدير بالذكر أن ارتدت الملكة رانيا تاجها المكتوب بالخط العربي للمرة الأولى في مأدبة رسمية أقامتها العائلة المالكة الهولندية في قصر نور الدين خلال زيارة رسمية إلى هولندا في عام 2006.

كذلك ارتدت الملكة رانيا التاج مرة أخرى، عندما التقط ماريو تستينو صورة لها في عدد سبتمبر 2008 من مجلة فانيتي فير الإسبانية.

ولي العهد الحسين بن عبدالله وزوجته رجوة آل سيف

إطلالة رجوة آل سيف في زفافها:

بدت رجوة أل سيف بفستان باللون الأبيض البسيط، من إبداع المصمم إيلي صعب، وتميز بتصميمه المحتشم، وتميز بأكمام بسيطة مجسمة، وقصة درابيه على الصدر، مع ذيل طويل تمت خياطته يدويًا وطرحة أدخلت عليها التطريزات الناعمة.

رجوة آل سيف

حملت رجوة باقة بسيطة من الزهور البيضاء، وتزينت بمجموعة من المجوهرات الراقية والمرصعة بالألماس، فضمت أقراطًا طويلة تتدلى من أذنيها وخاتم الزواج الرقيق.

من الناحية الجمالية، اعتمدت رجوة تصفيفة شعر بسيطة، فقامت بتقسيم شعرها وتثبيته على الجانبين، وتركته يتدلى من الخلف بصيحة الويفي اللامع، وزينته بتاج أنيق مرصع بالألماس من Fredjewelry وطرحة العروس الطويلة المصنوعة من التُل الناعم.