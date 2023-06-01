عالم شهير يفجر مفاجأة عن منشأ كورونا الحقيقي

فجر عالم صيني شهير مفاجأة من العيار الثقيل حول منشأ فيروس كورونا الحقيقي، ردًا على جدل وجود فرضيات كثيرة منها تسربه من مختبر للأبحاث في مدينة ووهان الصينية.

منشأ فيروس كورونا الحقيقي

ووفقًا لما ذكرته شبكة "بي بي سي" البريطانية، قال العالم إنه لا ينبغي استبعاد فرضية تسرب كورونا من مختبر، موضحًا أنه تم إجراء نوع من التحقيق الرسمي في مختبر ووهان، في إشارة محتملة إلى أن الحكومة الصينية ربما تكون قد أخذت نظرية التسرب في المختبر على محمل الجد دون أن تكشف ذلك في العلن.

منشأ فيروس كورونا الحقيقي

وأشار العالم إلى أنه تم فحص هذا المختبر مرتين من قبل الخبراء في هذا المجال، لكنه لم ير نتيجة هذه الفحوصات، بل سمع أن المختبر حصل على شهادة صحية نظيفة، حيث وجد الخبراء أنه يتبع جميع البروتوكولات من دون أي أخطاء، مختتمًا تصريحاته بقوله: "لا نعرف حقاً من أين أتى الفيروس... السؤال لا يزال مفتوحاً"، في حين ترفض الحكومة الصينية أي إشارة إلى أن المرض ربما نشأ في مختبر ووهان لعلم الفيروسات.

من هو البروفسور جورج غاو

ويشغل البروفسور جورج غاو، عالم الفيروسات والمناعة الرائد عالمياً والرئيس السابق للمركز الصيني للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، حالياً منصب نائب رئيس المؤسسة الوطنية للعلوم الطبيعية في الصين، بعد أن لعب دوراً رئيسياً في الاستجابة للوباء وفي الجهود المبذولة لتتبع أصوله.

جدير بالذكر أنه في عام 2021، أعلن خبراء منظمة الصحة العالمية المكلفين البحث في منشأ كوفيد - 19، بعد قضائهم 4 أسابيع في ووهان، أنهم لم يتمكنوا من كشف أصول الفيروس، معتبرين أن نظرية تسربه من مختبر مستبعدة للغاية من دون تمكنهم من تحديد الحيوان المسؤول عن نقل الوباء إلى البشر، كما أجرى الخبراء تحقيقاً آخر حول منشأ كوفيد - 19، لكنهم لم يتوصلوا إلى نتائج حاسمة، بسبب نقص البيانات الواردة من الصين، بينما ترى وزارة الطاقة الأميركية أن الفيروس ربما تسرب بعد حادث مختبر، وهي بذلك تتفق مع تقييمات مكتب التحقيقات الفدرالي "إف بي آي".