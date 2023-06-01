ياسمين صبري تتلقى عرض زواج من ثري خليجي.. وتهديد يضعها في مأزق (تفاصيل)

غالباً ما تجد الفنانة ياسمين صبري سعادتها في الرد على أسئلة جمهورها وخلق حوار متبادل بينهما، تكشف فيه أدق التفاصيل عن حياتها الشخصية والفنية، ويأتي ذلك من خلال خاصية القصص المصورة "ستوري" عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ياسمين صبري تتلقى عرض زواج مُغرِ

ردت ياسمين صيري على سؤال مفاجيء لأحد متابعيها طلب منها الزواج قائلاً: " لك والله إذا تتزوجيني .. طاقة القدر تنفتح لك .. شو ما بدك عندي زبيب عندي عنب عندي تين .. شو ما بدك عندي"، لترد بسخرية: "ما شاء الله".

ياسمين صبري

ياسمين صبري تحرج متابع: ليه ماسك عليا ذلة؟

وفي السياق ذاته، أحرجت ياسمين صبري متابع آخر طلب منها طلبًا غير متوقعًا حيث قال: "عايز منك 10 آلاف دولار، لترد عليه: "ليه ماسك عليّ ذلة".

ياسمين صبري على انستجرام

ياسمين صبري تحسم الجدل حول قبولها تقديم مشاهد جريئة في هوليوود

على صعيد آخر، حسمت ياسمين صبري الأمر حول قبولها تقديم مشاهد جريئة في سينما هوليوود أو في السينما المصرية، بردها على سؤال أحد المتابعين: "هل توافقين على تقديم مشاهد جريئة في هوليوود؟" لترد: "إذا كان مبوافقش هنا.. هاوافق هناك؟".

ياسمين صبري عبر انستجرام

ياسمين صبري تتخفى وراء النقاب في الحُسين:

وكانت الفنانة ياسمين صبري قد فاجأت الجمهور بتجولها في شوارع الحُسين والمُعز، وااستمتاع بالأجواء الرمضانية المُبهجة، ولكنها تخفت وراء النقاب لكي لا يتمكن أحد من معرفتها، وكعادتها نشرت مجموعة من الصور والفيديوهات عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت ياسمين صبري في مقطع فيديو من دون النقاب وهي تستمتع بأمسية ليلية رمضانية، بينما كانت تجلس على أحد المقاهي، وشاركت جمهورها بلقطات مختلفة من سهرتها لتُعبر عن سعادتها الشديدة بالأجواء وحسن ضيافة أهل الحُسين وترحيبهم بها.

ياسمين صبري في الحسين

وجهت ياسمين صبري رسالة حب لأهل الحسين وشارع المعز، خلال تعليق أرفقته بالصور والفيديوهات التي شاركتها عبر "إنستجرام"، حيث قالت: "ايه الجمال ده، ايه الحلاوة دي، الله يا الحسين الله يا مصر، وشكراً لأهل الحسين على جمالكم وجدعنتكم".

ياسمين صبري تثير الجدل حول قرار ارتداء الحجاب

جاء ظهور ياسمين صبري بالنقاب بعد تصريحاتها الأخيرة عن تفكيرها في ارتداء الحجاب، التي أثارت حينها موجة جدل واسعة، حيث قالت: "أفكر في ارتداء الحجاب يومًا ما؛ لأني مسلمة ومؤمنة، وبالتالي الفكرة موجودة".

وأضافت: "بنزعج من النساء اللي بيبرزوا مفاتنهن للفت الأنظار، أو جذب الفرص، وأول عمل فني ليا كنت بمسك قميصي عشان أخفي مفاتني لأني عايزة أظهر كامرأة مش مجرد ملابس أو مفاتن لافتة".

ياسمين صبري

ياسمين صبري تواصل تصوير أحدث أفلامها "أبو نسب" مع محمد عادل إمام

على صعيد آخر، غابت ياسمين صبري عن المشاركة في الماراثون الدرامي لشهر رمضان 2023، بسبب انشغالها بتصوير أحدث أعمالها السينمائية مع الفنان محمد عادل إمام، ويحمل اسم "أبو نسب"، وتدور أحداثه في إطار كوميدي، ومن المقرر أن تنافس به بموسم أفلام عيد الأضحى المبارك المقبل.