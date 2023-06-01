وضع حجر أساس مصنع إنتاج الضفائر الكهربائية للسيارات بالعاشر من رمضان

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن الدولة المصرية خلال الفترة الحالية، تشهد طفرة واهتمامًا واضحًا من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتطوير ودعم الصناعة الوطنية، وإتاحة الفرصة أمام الكيانات الاقتصادية، للتوسع في إقامة المزيد من الاستثمارات، وتسعى الدولة جاهدة لإزالة العوائق التي تحول دون تحقيق الطفرة الصناعية، من خلال تمكين القطاع الخاص للتوسع في استثماراته، لتحقيق الاكتفاء الذاتي، وخلق فرص عمل حقيقية للشباب.

الضفائر الكهربائية للسيارات والمركبات:

أناب محافظ الشرقية؛ الدكتور أحمد عبدالمعطي نائب المحافظ لمشاركة المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، في وضع حجر الأساس، للمرحلة الأولى بالمصنع الجديد لشركة سوميتومو إلكتريك إيجيبت لإنتاج الضفائر الكهربائية للسيارات والمركبات بأنواعها في مدينة العاشر من رمضان كافة، بحضور اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد والسيد أوكا هيروشي سفير اليابان لدى مصر، والمهندس حسام هيبة رئيس الهيئة العامة للاستثمار، واللواء عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وإيهاب أبوعيش نائب وزير المالية، والمهندس علاء منيع رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، وأحمد مجدي العضو المنتدب لشركة سوميتومو إلكتريك إيجيبت، ومسئولي شركة سوميتومو إلكتريك داخل مصر وخارجها.

أشار نائب محافظ الشرقية إلى أن المصنع الجديد لشركة سوميتومو إلكتريك إيجيبت لإنتاج الضفائر الكهربائية للسيارات والمركبات، يُعد إضافة جديد للقلاع الصناعية بمدينة العاشر من رمضان، لافتاً إلى أن المحافظة تمتلك مدينتين صناعيتين بالعاشر من رمضان والصالحية الجديدة بهما 2113 مصنعًا وشركة تستوعب 378 ألف عامل، بالإضافة الى المنطقتين الصناعيتين ببلبيس وبساتين الإسماعيلية واللتين تضمان 434 مصنعًا وشركة تستوعب 11290 من الأيدي العاملة الماهرة في التخصصات الصناعية كافة، التي تسهم في تحسين الاقتصاد المصري ومنافسة الأسواق العالمية بمنتجات مصرية.

يشار إلى أن شركة "إس إي وايرنج سيستمز إيجيبت" مُقامة على مساحة 150 ألف متر وتعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة، إذْ تمتلك 8 مصانع في بورسعيد و6 أكتوبر والعاشر من رمضان، ووصل حجم استثماراتها إلى ما يعادل 200 مليون يورو سنويًّا، ويعمل أكثر من 12 ألف عامل داخل مصانعها المختلفة بالقاهرة الكبرى وبورسعيد.