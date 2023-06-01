بسبب سوء الأحوال الجوية.. وفاة مهندسة بالعاشر من رمضان سقطت عليها لوحة إعلانات

لقيت مهندسة مصرعها، متأثرة بالإصابات التي لحقت بها، نتيجة سقوط لوحة إعلانات عليها أثناء سيرها بجوار مول تجاري بمنطقة جمعية مستثمري العاشر من رمضان، بنطاق قسم شرطة أول العاشر من رمضان.

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية، إشارة من مستشفى الهلال الأخضر "خاص" الكائن بمدينة العاشر من رمضان، بوصول المهندسة "ر. م" 49 عاما، جثة هامدة.

بالفحص، تبين إصابة المهندسة التي أودت بحياتها، ادعاء سقوط لوح إعلاني عليها بسبب سوء الأحوال الجوية، وذلك أثناء سيرها بجوار مول تجاري بمنطقة جمعية مستثمري العاشر من رمضان في دائرة ونطاق قسم شرطة أول العاشر من رمضان.

بتوقيع الكشف الطبي، تبيَّنَ حدوث كسر في الجمجمة جراء الحادث، تم تحرير محضر بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة لتوالي التحقيق في الواقعة.