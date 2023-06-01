الزراعة تستعد مبكرًا لموسم القمح المقبل.. محطات التقاوى تمتلئ عن آخرها

تفقَّدَ الدكتور حاتم إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي، بوزارة الزراعة، والدكتور أحمد عضام، رئيس الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي محطات غربلة تقاوي القمح بمحافظة الشرقية.



قال رئيس الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي: "إن محطات الإعداد وغربلة التقاوي بالمحافظات امتلأت عن آخرها هذا الموسم والبالغ عددها 14 محطة على مستوى الجمهورية".

تخزين القمح



تم استلام كميات من تقاوى القمح والفول والشعير طبقًا للمستهدف حتى الآن استعدادًا للموسم الزراعي المقبل 2023/ 2024، وذلك في إطار تعليمات وزير الزراعة بضرورة الوصول إلى نسبة التغطية بالتقاوى المعتمدة إلى 100% والناتجة من القطاع الخاص والقطاع الحكومي.

أضاف "حاتم" أن الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي استعدت جيدًا هذا الموسم في محطات الغربلة بالمحافظات لاستلام التقاوي التي تم التعاقد عليها مع المزارعين والجهات المختلفة، إذْ شهدت المحطات فتح صوامع للمرة الأولى منذ فترة طويلة من بينها صوامع محافظة الشرقية التي ظلت مغلقة منذ عام 1994.



أكد أيضًا أن زراعة التقاوى المعتمدة وذات الجودة العالية تعد أهم أسباب زيادة الإنتاجية في المحاصيل، وعلى رأسها القمح الذي يعتبر أهم السلع الاستراتيجية، وخلال الموسم الماضي كانت نسبة التغطية تقريبًا 70% من تقاوي القمح المعتمدة مما أسهم في رفع الإنتاجية لوحدة الفدان.

الدولة تولى ملف التقاوى اهتمامًا:

أشار رئيس الادارة المركزية لإنتاج التقاوى إلى أن الدولة تولى ملف التقاوى اهتمامًا كبيرًا، نظرًا لما يشهده العالم من أزمة في إنتاج الغذاء، لافتًا إلى أن الوزارة حققتْ تقدمًا كبيرًا خلال الأعوام الماضية في إنتاج التقاوي للقمح والذرة وفول الصويا وعباد الشمس ومحاصيل الأعلاف.

مضيفًا أنه بداية من العام المقبل سيتمكن كل مزارع قمح من زراعة تقاوي معتمدة وبنسبة 100%، وسيتم طرحها بمنافذ الوزارة طبقًا للخريطة الصنفية في كل محافظة الأمر الذي يحد من الإصابة بالآفات والأمراض، لافتا إلى أن الأصناف المسجلة في معهد المحاصيل الحقلية هى الأصناف الأكثر إنتاجية وقد ثبت كفاءتها ومواءمتها لجميع الظروف البيئية.

تابع أن إدارة التقاوي تمتلك 268 منفذًا للتقاوى بالمحافظات كذلك منافذ التوزيع لدى الجهات المعاونة من الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي والإدارة المركزية للتعاون الزراعي والجهات المعنية للوصول بالوزارة.