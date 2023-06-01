سيارة تصدم الحاجز الخرساني أمام مكتب المستشار الألماني

صدم رجل يقود سيارته في العاصمة الألمانية “برلين”، الحاجز الخرساني المُقام أمام مكتب المستشار الألماني، “أولاف شولتس”، وأفادت الشرطة بأن "الحادث عادي وليس هجومًا إرهابيًا".

ووفقًا لما ذكرته وكالة "د ب أ" عن بيان الشرطة المحلية، مساء اليوم الخميس، أن "رجلاً يبلغ من العُمر 81 عامًا لم يستطع الاستدارة بشكل مُناسب مع المُنعطف الدائري أثناء القيادة، فاصطدم بالحاجز الخرساني أمام بوابة مكتب شولتس".

وتم نقل الرجل إلى المستشفى ولم يتعرّض أحد غيره للإصابة، كما سيتم إرجاع الكتلة الخرسانية التي تحرّكت من مكانها نتيجة الاصطدام إلى وضعها الطبيعي.

وفي حادثة أخرى، تمكّن رجل من الاقتراب من شولتس ومُعانقته "عناقًا دافئًا" بعد تجاوزه الحراسة الأمنية في مطار فرانكفورت الدولي في ألمانيا يوم 24 مايو الماضي، وتم توقيفه واستجوابه من الشرطة، وفقًا لما ذكرته صحيفة "بيلد" الألمانية.

وعلّق مكتب المستشار: "بالنسبة لشولتس، لم يكن هذا حادثًا كبيرًا، ولكنه مُجرد عناق دافئ وبشكل مُفاجئ".

شولتس يُخطط لإجراء مكالمة هاتفية جديدة مع بوتين:

من ناحية أخرى، صرح أولاف شولتس بأنه يُخطط لإجراء مكالمة هاتفية جديدة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال شولتس في حديث لصحيفة "Kölner Stadt-Anzeiger" الألمانية: "لقد مر وقت طويل مُنذ آخر مكالمة هاتفية. لكنني أخطط للتحدث مع بوتين مرة أخرى في الوقت المُناسب".

المستشار الألماني أولاف شولتس

وأفاد شولتس، سابقًا، بأنه اتصل ببوتين "مرات عديدة" وأجرت "مكالمة طويلة" معه خلال العام الماضي وسيواصل القيام بذلك لاحقًا. وأضاف أن الرئيس الروسي في المُحادثات معه كان دائمًا مهذبًا، رغم اختلاف المواقف، مُدققًا أن هذه كانت "مُحادثات طويلة، أحيانًا لمُدة ساعة أو ساعة ونصف، وأحيانا باللغة الألمانية أو مع الترجمة".

وأكد شولتس أنه يُعارض تجميد النزاع الأوكراني، مُعبرًا عن اعتقاده أنه يجب على كييف تحديد شروط تحقيق السلام مع روسيا بشكل مُستقل.

وأوضح: "على روسيا أن تفهم أنه لا يُمكن أن يدور الحديث عن تحقيق نوع من السلام البارد وجعل خط التماس "حدودًا" جديدة بين روسيا وأوكرانيا".

وأردف أن هذه الصيغة لتطور الأحداث ستُساعد في "إضفاء الشرعية" على المناطق الروسية الجديدة. وفي الوقت نفسه لم يرد السياسي الألماني على سؤال توضيحي عما إذا كان هذا ينطبق أيضًا على شبه جزيرة القرم.

وأعلن الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، سابقًا، أيضًا أن روسيا تُعارض تجميد النزاع الأوكراني.