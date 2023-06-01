سفير نوايا حسنة يطالب بحلول مستدامة لأزمة المياه

قال الكاتب الصحفي سمير عمر، سفير النوايا الحسنة للاتحاد الأوروبي، في اجتماع شركاء التنمية لأسبوع القاهرة للمياه: "إن ازمة المياه نشعر بها بعمق في مصر، و ننظر إليها بخوف وحذر في إفريقيا والوطن العربي".

جاء ذلك خلال اجتماع شركاء التنمية للتحضير لإطلاق أسبوع القاهرة لعام 2023 بمشاركة وزير الري الدكتور هاني سويلم، وسفير الاتحاد الأوروبي كريستيان برجر وعدد من المسئولين والخبراء في مجال المياه.

أشار سفير النوايا الحسنة، إلى أنها أزمة دولية، باتت ترتبط ارتباطًا وثيقًا بمشكلة التغير المناخي التي تهدد الإنسانية، لذا فإن مواجهة أزمة المياه تحتاج إلى تضافر كل الجهود لمواجهتها والبحث عن حلول مستدامة للتغلب عليها، مناشدًا الجميع قائلًا: "معًا من أجل أن تصبح الموارد المائية مجالًا للتعاون والبناء والتنمية لا ساحة للخلافات والمواجهات، معًا من أجل أن تصبح الأنهار الدولية موضوعًا للشراكة والتعاون وليس للنزاعات والحروب".

يذكر أنه من المقرر أن يعقد أسبوع القاهرة السادس للمياه كحدث تحضيري لمؤتمر المناخ المقبل COP28، وتعمل مصر حاليًّا مع دولة الإمارات العربية المتحدة -رئيس مؤتمر المناخ المقبل - على مواصلة السعي لوضع المياه فى قلب العمل المناخي العالمي.