بيراميدز يعلن غياب رمضان صبحي 3 أسابيع

كشف الدكتور مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز، عن أن الفحوصات الطبية والأشعة التي أجراها رمضان صبحي لاعب الفريق أثبتت معاناته من مزق في العضلة الضامة.

إقرا ايضًا..

وتعرض رمضان صبحي للإصابة خلال الدقائق الأخيرة من مباراة بيراميدز أمام الاتحاد السكندري على استاد الإسكندرية، وخضع بعدها لفحوصات طبية وأشعة لتحديد مدى قوة الإصابة.

أوضح المنيري أن الجهاز الطبي وضع برنامجا علاجيا وتأهيليا للاعب مدته ما بين أسبوعين إلى 3 أسابيع قبل العودة مجددا للمشاركة مع الفريق بشكل طبيعي بعد التعافي من الإصابة.

تطوارت حالة الثنائي عبدااله السعيد وأسامة جلال

وكان الدكتور مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز قد كشف قبل قليل عن أن ثنائي فريق الكرة ، عبد الله السعيد و أسامة جلال ، مستمر في برنامجه العلاجي و التأهيلي المكثف خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح طبيب بيراكيدز في تصريحات صحفية له اليوم ، أن استمرار الثنائي عبد الله السعيد و أسامة جلال ، مستمر في برنامجه العلاجي و التأهيلي المكثف يأتي بعد قرار الإدارة التنفيذية بسفر اللاعبين إلى ألمانيا للعرض على أهم و أفضل الأطباء هناك .

غياب عبدالله السعيد وأسامة جلال عن بيراميدز

و يغيب الثنائي عبد الله السعيد و أسامة جلال عن بيراميدز بعد الإصابة التي تعرض لها الثنائي خلال مباراة بيراميدز و الأهلي في نهائي بطولة كأس مصر ، و التي أقيمت خلال شهر أبريل الماضي .

أوضح المنيري أن إدارة بيراميدز اتخذت قرارها بسفر الثنائي مؤخرا للعرض على طبيب نادي بايرن ميونيخ، وطبيب المنتخب الألماني، لاتخاذ القرار النهائي بشأن الإصابة التي يعاني منها اللاعبان ومدى حاجة أي منهما لتدخل جراحي، أو الاكتفاء بالتدريبات التأهيلية والعلاجية وفق برنامج مخصص لكل منهما.

أكد أن عبد الله السعيد والذي يعاني من تمزق في أربطة الركبة، تم عرضه على الطبيب الألماني خلال الأسبوع الماضي وأكد عدم حاجته لجراحة، والاكتفاء بحقن موضعي في مكان الإصابة، ومواصلة برنامجه العلاجي والتأهيلي لمدة أسبوعين قادمين، مع نزول الملعب خلال أيام لإجراء تدريبات علاجية.

أوضح أن أسامة جلال هو الآخر والذي يعاني من مزق في العضلة الضامة، تم حقنه في موضع الإصابة، ويسير وفق برنامج علاجي وتأهيلي خاص، مشيرا إلى أن الإدارة قررت سفر اللاعبين مرة أخرى إلى ألمانيا يوم 4 يونيو الجاري، للعرض مجددا على الطبيب، وبدء المرحلة الثانية من البرنامج العلاجي والتأهيلي.