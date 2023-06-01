طبيب بيراميدز يكشف آخر تطوارت حالة الثنائي عبدالله السعيد وأسامة جلال

كشف الدكتور مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز ، طبيب بيراميدز عن أن ثنائي فريق الكرة ، عبدالله السعيد وأسامة جلال ، مستمر في برنامجه العلاجي و التأهيلي المكثف خلال المرحلة المقبلة .

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وأوضح طبيب بيراكيدز في تصريحات صحفية له اليوم ، أن استمرار الثنائي عبد الله السعيد و أسامة جلال ، مستمر في برنامجه العلاجي و التأهيلي المكثف يأتي بعد قرار الإدارة التنفيذية بسفر اللاعبين إلى ألمانيا للعرض على أهم و أفضل الأطباء هناك .

غياب عبدالله السعيد وأسامة جلال عن بيراميدز

و يغيب الثنائي عبدالله السعيد وأسامة جلال عن بيراميدز بعد الإصابة التي تعرض لها الثنائي خلال مباراة بيراميدز و الأهلي في نهائي بطولة كأس مصر ، و التي أقيمت خلال شهر أبريل الماضي .

أوضح المنيري أن إدارة بيراميدز اتخذت قرارها بسفر الثنائي عبدالله السعيد وأسامة جلال مؤخرا للعرض على طبيب نادي بايرن ميونيخ، وطبيب المنتخب الألماني، لاتخاذ القرار النهائي بشأن الإصابة التي يعاني منها اللاعبان ومدى حاجة أي منهما لتدخل جراحي، أو الاكتفاء بالتدريبات التأهيلية والعلاجية وفق برنامج مخصص لكل منهما.

تفاصيل الحالة الصحية ل عبدالله السعيد

و أكد طبيب بيراميدز في تصريحاته اليوم ، أن عبد الله السعيد و الذي يعاني من تمزق في أربطة الركبة ، تم عرضه على الطبيب الألماني خلال الأسبوع الماضي و أكد عدم حاجته لجراحة ، و الاكتفاء بحقن موضعي في مكان الإصابة ، و مواصلة برنامجه العلاجي و التأهيلي لمدة أسبوعين قادمين ، مع نزول الملعب خلال أيام لإجراء تدريبات علاجية .

موقف أسامة جلال

و أوضح طبيب بيراميدز أن أسامة جلال هو الآخر و الذي يعاني من مزق في العضلة الضامة ، تم حقنه في موضع الإصابة ، و يسير وفق برنامج علاجي و تأهيلي خاص ، مشيرا إلى أن الإدارة قررت سفر اللاعبين مرة أخرى إلى ألمانيا يوم 4 يونيو الجاري، للعرض مجددا على الطبيب ، و بدء المرحلة الثانية من البرنامج العلاجي و التأهيلي .

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