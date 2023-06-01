رئيس جامعة سوهاج يستقبل لجنة من قطاع الآداب لتفعيل عدد من البرامج الجديدة

استقبل الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج لجنة من قطاع الآداب، بهدف الوقوف على الامكانيات المادية والبشرية ببرنامج اللغتين الانجليزية والفرنسية برنامج مزدوج بمصروفات، وبرنامج الترجمة باللغتين التركية والفارسية بمصروفات بكلية الآداب، بالاضافة الي برنامج الدراسات العليا بنظام الساعات المعتمدة لقسم اللغة الانجليزية بكلية الألسن، بحضور الدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و الدكتور محمد توفيق عميد كلية الآداب والدكتور نبيل نور الدين رئيس الجامعة الأسبق.

وأكد عبد الخالق أن الجامعة تسعى بشكل دائم إلى إتاحة عدد من البرامج التعليمية الجديدة والمميزة التي تجمع بين المحتوى الأكاديمي، التدريب والتطبيق إلى جانب ارتباطها بمتطلبات سوق العمل، خاصة في وجود الوظائف البازغة التي تتطلب إتقان العديد من اللغات.

وأضاف الدكتور محمد توفيق أن اللجنة ضمت كلاً من الدكتور محمد نجيب التلاوي عميد كلية الآداب الأسبق جامعة المنيا، الدكتور طه أحمد المستكاوي عميد كليه الآداب الأسبق جامعة أسيوط، الدكتور إبراهيم محمد حامد عميد كلية الألسن جامعة بني سويف، موضحاً أن اللجنة تفقدت مبنى الكلية وقاعات الدروس والمعامل، مضيفاً ان اللجنة عقدت اجتماعات موسعة مع أعضاء هيئة التدريس بالبرامج المذكورة، كما أثنت اللجنة على البرامج المقدمة وعلى الامكانيات المادية والبشرية بالكلية، إلى جانب تلبية متطلبات البرامج التعليمية، متقدماً بخالص الشكر والتقدير لرئيس الجامعة على دعمه لكلية الآداب بصفة عامة وعلى دعمه للبرامج الجديدة بصفة خاصة.