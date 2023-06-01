"الوفد" ترصد تفاصيل محطة العائلة المقدسة بكنائس زويلة الأثرية في القاهرة

هنا عاش المسيح على أرض مصر

تحتفل الكنيسة الأرثوذكسية اليوم الخميس، بذكرى دخول العائلة المقدسة أرض مصر، الذي حباها مكانة خاصة تتفرد بها عن سائر دول العالم، وجعلها مقصدًا للمسيحيين يأتون إليها متلهفين ومشتاقيين للإبحار في مسار 25 محطة عبر فيها المسيح وهو بأحضان أمه البتول مريم أثناء هروبهم من بطس هيرودس الملك الطاغي.

عبرت العائلة المقدسة في محطات متعددة عندما امر هيرودس جنوده بقتل أطفال بيت لحم في عمر عامين ما دون، وظهر ملاك ليوسف البار خطيب السيدة العذراء مريم وذكر اصحاص متى (3:12) :قم خذ الصبي وأمة واهرب إلى مصر".

فرت العائلة المقدسة ودخلت الفرما بالعريش ثم تل باستا وبدأت مسيرتهم الشاقة في صحراء مصر من الخوف الجارف إلى الأمان الدافئ وباتت العائلة تهرب على مدار 3 سنوات و11 شهر، وهو عمر الرحلة المباركة في مصر وكانت هناك محطات فارقة شهدت على انبعاث المياة من البئر في معجزة من معجزات المسيح على أرض الكنانة.

شرفت مصر بهذه الزيارة وتباركت في ذكرها بالكتاب المقدس 700 مرة وهى البلد الوحيدة المذكورة بهذا القدر في الإنجيل، كما باركها المسيح في سفر إشعياء "مبارك شعبي مصر".

يقول الشماس نجيب إبراهيم، أحد خدام كنيسة العذراء بحارة زويلة لـ"الوفد" انه من بين محطات هامة فارقة في محافظات مصر تأتي كنيسة العذراء مريم في شارع بور سعيد حي زويارة، بمنطقة باب الشعرية الممتلئة بالسكان، تقع في حارة صغيره كنيسة من أقدم المباني التي شيدة على أيدي القائد جوهر الصقلي عام 969م، أي قبل تأسيس مدينة القاهرة بحوالى 6 قرون، وورد ذكرها في مخطوطة قبطية قديمة لجميع الكنائس التي مرت بها العائلة المقدسة وكانت هذه المحطة مدونة في مخطوط بعنوان " كنيسة والدة الإله بحارة زويلة " وموضوعه في متحف بالعاصمة الفرنسية باريس للمؤرخ "أفيلينو" ، وعاش المسيح على أرضها بأحضن أمه أثناء هروبهم إلى مصر لمدة يومين فقط، حين وجدت العائلة بئرًا من الماء استرخت بجواره.

من أمام بيت العائلة المقدسة بكنيسة زويلة

وأن السبب وراء تنقل العائلة المقدسة بين محافظات مصر هو تحطيم الأوثان من طلقاء نفسها عند دخول المسيح الأمر الي أغضب الكثير من الشعب آنذاك، فكان الفرار مقسم إلى جزئين احدهم من بطش هيرودس الملك والأخر من الشعب الذي لم يعرف من هو ذاك الطفل الذي إذا دخل أرضًا تطهرت من أوثانها.

وأضاف الخادم في حديثة لـ"الوفد": كثير من المحطات التي تركتها العائلة المقدسة وجدت إهتمام ورعاية من أقباطها فوجدت كنيسة العذراء بزويلة اهتمام من أحد رجال الأعمال القبطية ويدعى "الحكيم زيلون" الذي بنى أسوار الكنيسة عام 352م، واحتفظ بعبق التاريخ في تلك المنطقة المباركة بمعايشة المسيح.

ويصف خادم الكنيسة وأحد كبار بائعي الذهب المنطقة، أن الكنيسة تتفرد عن غيرها في عدة أمور إلى جانب أنها أرض حنضنت المسيح وأمه وهى أساس الكنيسة وتعرف بـ"مقصورة العذراء" بدأت تضاف إليها أجزاء اخرى وهناك أيقونات أثرية تعود إلى القرن الـ12 الميلادي تُزين جدران الكنيسة وأعمدتها المميزة التي تندمج بين الحضارة الفرعونية واليونانية والرومانية والإسلامية.

ويستطرد كاهن الكنيسة إن هذا المبنى العتيق كان مقر لاستراحه العائلة المقدسة بجانب هذا البئر الذي بنيت فوقه فيما بعد الكنيسة وكانت محطتهم بعد زيارتهم في المطرية قبل دخولهم محطة مصر القديمة، وأصبحت مقر بطريركية "البابوي" عليها 23 بطريركًا لتكون هى أطول منطقة أتخذت عدد كبير من الأباء.

بيت العائلة المقدسة بكنيسة زويلة

بنيت الكنيسة على مقصورة العذراء وبداخلها أيقونة العجائبية "التي شهدت على حدوث معجزات" والبئر، وأيقونة “أبونا يسى أبو داود النبي”، وأيقونة بها 16 نبي تنبأ بمجئ السيد المسيح، وأيضًا تضم الكنيسة متحف للأواني التي استخدمت على مر العصور، وتحوي عدد كبير من المخطوطات المكتوبة بخط اليد ترجع إلى الأباء البطاركة، وهناك كرسي للأباء البطاركة، والصهريج المبارك.

الصهريج

تضم هذه الأرض المباركة عدة جوانب روحية إلى جانب المقصورة المباركة متحف الأباء البطاركة وكان في مخطوط بيقول أن هناك مدفن للأباء البطاركة في كنيسة أبي سيفين وتم استخراج الرفات وخلال عام 2009 جاء قرر نيافة الأنبا رافائيل أسقف كنائس وسط القاهرة، بوضعهم في "أنابيب خاصة" تحتفز بهم الكنيسة حاليًا داخل مزار، وتجاوزت أعداد هؤلاء الأباء نحو 100 ومنهم 23 بطريرك.