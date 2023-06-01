العاصفة تظلم السويس وتُسقط لوحة الرحاب (شاهد)

أسقطت العاصفة يافطة الرحاب العملاقة على طريق السويس، وتحولت الأجواء إلى ظلام دامس وانعدام الرؤية على الطريق، وانتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات ومتابعة دورية لغرفة العمليات لرصد أى معوقات لحركة السيارات.

وكثفت الخدمات المرورية وجودها أعلى الطريق، لتنظيم حركة السيارات، وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بانعدام الرؤية على طريق السويس الصحراوى بسبب ظهور عاصفة ترابية.

كما سقطت لوحة إعلانية ضخمة أعلى كوبري أكتوبر، أسفر عنها شلل في حركة المرور، وتوقف السيارات بمنطقة غمرة وباتجاه مدينة نصر.

وتسببت العاصفة في أمطار غزيرة في بعض المناطق بالقاهرة والجيزة، وأسقطت عددا من اللوحات الإعلانية الموجودة فوق الكباري والطرق العام، كما أسقطت بعض الأشجار، ولم تهدأ العاصفة حتى الآن.