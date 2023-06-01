وكيل تعليم الغربية يتابع امتحانات الدبلومات الفنية

تابع اليوم ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، سير الامتحانات التحريرية للدبلومات الفنية الدورالأول 2022 / 2023 في يومها الخامس، وذلك من داخل غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية، حيث يؤدي اليوم طلاب الدبلومات الفنية بجميع اللجان والنوعيات والبالغ عددهم 33920 طالبا وطالبة الامتحان التحريري في 117 لجنة على مستوى الإدارات التعليمية العشر.



وأكد وكيل الوزارة، أن غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية على تواصل دائم ومستمر منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، إذ تم الاطمئنان إلى خروج جميع خطوط السير من مركز توزيع الأسئلة إلى جميع اللجان البالغ عدده 117 لجنة في ظل الحماية الأمنية والحماية المدنية، وحتى دخول اللجان، ويستمر أعمالها حتى نهاية اليوم والاطمئنان إلى عدم وجود مشكلات خلال سير الامتحانات.