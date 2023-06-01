ارشادات تحميك من حوادث العاصفة بالطريق

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من سوء الأحوال الجوية والرياح المثيرة للأتربة الناتجة عن العاصفة، ووضعت الإدارة العامة للمرور، بعض الإجراءات والإرشادات لسائقي السيارات، خلال السير أعلى الكباري والطرق والمحاور، حفاظا على أرواحهم.

عدم الاستخدام المفاجئ أو الضغط الشديد على الفرامل تفادى.

السير بسرعة منخفضة، مع تشغيل المساحات لإزالة الأتربة لضمان الرؤية .

ترك مسافة كافية بين سيارتك والسيارة التى أمامك حتى تتمكن من الوقوف بأمان.

استخدام الإشارات الدالة على الانحراف فى الوقت المناسب لتأمين المسار مع الآخرين.

التركيز على الطريق وعدم الانشغال بغيره .

يجب ألا تقل مسافة الأمان بين السيارات عن 4 أمتار لكل 10 كم فى السرعة من "40-50 مترًا" بسرعة 100 كم.

تجنب تخطى السيارات أثناء السير بالطريق فى الحالات التى يمنع فيها التخطى.

عدم استخدام التليفون المحمول والتركيز أثناء القيادة.

عدم السير على الطرق تحت تأثير المواد المخدرة.

التأكد من صلاحية الإطارات وضغط الهواء فيها قبل الخروج بالسيارة.

تجنب السير بسرعات عالية.

عدم السير عكس الاتجاه لعدم وقوع الحوادث المرورية.