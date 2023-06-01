وزير سابق: نتمنى أن يقدم الحوار الوطني حلولا للزيادة السكانية

أكد اللواء أبوبكر الجندي، وزير التنمية المحلية الأسبق، ورئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء السابق، الشكر للأمانة الفنية للحوار الوطني، أنّه يجب أن يكون لدى الدولة عدد كبير من مقدمي الخدمات الصحية والتوعية، حيث يمكن تدشين معهد لتخريج أشخاص ينخرطون في جهود التعامل مع الزيادة السكانية، بحيث لا يشترط أن يكونوا أطباء، ويكون في إمكانهم تركيب «لولب» أو كبسولة تحت الجلد، كما يجب اتباع استخدام عدد من الوسائل الأخرى، مثل التوعية بخطورة الزواج المبكر وطرق الأبواب.

وأشار الجندي إلى أن السكان أهم مورد لأي دولة على الإطلاق، وفي الوقت ذاته يجب أن تكون لدى الدولة القدرة والإمكانيات والموارد كي تنفق على السكان وترفع خصائصهم، وأهمها التعليم والصحة والإسكان والتشغيل».

وأضاف الجندي، خلال حواره عبر فضائية "اكسترا نيوز"، اليوم الخميس، على هامش مشاركته في جلسات الحوار الوطني: «يجب توعية المجتمع والسكان للاحتفاظ بأسرة صغيرة، حتى تتناسب موارد المجتمع مع السكان، وجرى تطبيق استراتيجيات كثيرة لمواجهة هذه المشكلة مثلما حدث في أعوام 2007 و2012 و2015».

وواصل الجندي أنه «لم نحقق النجاحات المطلوبة، فالكيانات القائمة على تنفيذ هذه الاستراتيجيات كانت غير مستقلة وتابعة لكيانات أخرى، كما أنّ المشكلة متعددة الأطراف، وفيها جانب حكومي ومجتمع مدني وقطاع خاص»، معربا عن أمنياته في أن تقدم جلسات الحوار الوطني حلولا للمشكلات.

مصر تعاني من أزمة الكثافة السكانية

وتعاني مصر من الزيادة السكانية منذ سنوات، رغم محاولات الدولة للحد منها بإطلاق المبادرات المجتمعية لتقليل معدل المواليد، والذي بات أعلى من المعدل العالمي وتخطى كثير من دول العالم، وارتفع في بعض المحافظات مقارنة بالأخرى.

وتتسبب الزيادة السكانية في تكلفة اقتصادية أعلى، تكون عبء على المواطن والدولة وإعاقة مسيرة التنمية، وعلى مدار السنوات الماضية ارتفع معدل المواليد مقارنة بالوفيات في مصر، دفعت مصر إلى معدلات عليا في الإنجاب على مستوى العالم ومقارنة بدول أخرى.

6 آلاف حالة ولادة يوميا بمصر

وقد أعن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن مصر تستقبل أكثر من 6 آلاف حالة ولادة يوميًا، بمعدل 4 مواليد في الدقيقة، وقال مستشار رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء: «عددنا وصل أربعة ملايين تسعمائة وثمانية وسبعين ألفًا و333 نسمة، ومن الممكن أن يصل العدد إلى 105 ملايين نسمة في بداية يونيو المقبل».

وأكد رئيس الجهاز المركزي، أن الزيادة السكانية في مصر وصلت إلى الترتيب الـ 15 على مستوى العالم في معدلات الإنجاب، مشيرًا إلى أن هناك 14 محافظة هي الأعلى في معدلات الإنجاب، على رأسها محافظة مطروح، لافتًا إلى أن هناك 9 محافظات الأقل إنجابًا منها المحافظات الحدودية مثل جنوب سيناء.

وفي جلسات الحوار الوطني بدأ بحث أزمة الزيادة السكانية، وسبق علقت الدكتورة كريمة أبو النور عضو تنسيقية شباب الأحزاب، على القضية، قائلة : "إحنا داخلين على كارثة حقيقة بسبب الزيادة السكانية ولابد من الدولة كلها تعمل على حلها، والمشكلة السكانية الأخطر على الإطلاق من أي حاجة أخرى".