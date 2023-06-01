الدقهلية تتابع ترفيق منطقة ابن زيد والزعفران

ترأس الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الخميس، الاجتماع الموسع لمتابعة الخطوات المتخذة بشأن ترفيق منطقة ابن زيد والزعفران والمدينة المنورة، التابعين لمركز المنصوره ومنطقة علي الجمل التابعة لحي غرب المنصورة، وذلك بحضور السيد النائب أحمد الشرقاوي عضو مجلس النواب وعدد من المواطنين ممثلين عن الأهالي المستفيدين من المشروع..

ونظمت الاجتماع الإدارة العامة للمرافق بإشراف المهندسة شيماء الصديق مدير عام الإدارة، وذلك بحضور المهندس خالد نصر رئيس مجلس إدارة شركة مياة الشرب والصرف الصحي، المهندسة سلوى جابر وكيل وزارة الإسكان بالمحافظة، واللواء سمير صدقي رئيس مركز ومدينة المنصورة والمهندسة أميمة متولي رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية والمحاسب فكرية سلامة مدير عام الشئون المالية والإدارية و ياسر الغريب مدير عام الشئون القانونية والمهندس محمد جلال مدير عام الأملاك وبدر السيد مدير التعاقدات بديوان عام المحافظة..

وتناول محافظ الدقهلية، خلال الاجتماع مناقشة الموقف التنفيذي والإجراءات المتخذة من قبل كل الأجهزة المعنية المسئولة عن التنفيذ للمشروع.

وأوضح مختار، خلال الاجتماع أنه تم بالفعل توفير الأرض لإقامة مشروع الصرف الصحي وجاري إنهاء الإجراءات اللازمة في هذا الشأن، وأضاف "مختار" أنه تم بالفعل إنهاء التصميم الخاص بالمشروع لخدمة المناطق المذكورة من خلال أحد المكاتب الاستشارية، هذا وقد وجه "مختار" بسرعة إنهاء الإجراءات اللازمة للبدء فورا في تنفيذ محطة الرفع لمشروع الصرف الصحي لخدمة أهالي المناطق المستهدفة، وقال "مختار" أن مشروع الصرف الصحي لخدمة المناطق المشار إليها تبلغ تكلفته ما يقرب من 450 مليون جنيه مضيفا أنه لا بد من المشاركة المجتمعية للمواطنين المستفيدين من المشروع وذلك خلال حساب بنكي يتم فتحه في أحد البنوك لحساب المشروع مشيرا لضرورة دفع وتنشيط المشاركة المجتمعية للمواطنين المستفيدين لسرعة الإنجاز والتنفيذ للمشروع لخدمة المناطق المشار إليها..

وأكد مختار، أننا نعمل جميعا يدا واحدة تنفيذيين ومواطنين لحل المشكلات التي تواجهنا من أجل تلبية احتياجات المواطنين في كل القطاعات الخدمية المختلفة وحل مشاكلهم.