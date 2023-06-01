انطلاق بطولة الاردن الدولية لتنس الطاولة الباراليمبي

بمشاركة 14مصريا

انطلقت اليوم الخميس منافسات بطولة الاردن الدولية لتنس الطاولة الباراليمبي ، و التي تقام في الفترة من الأول إلى الثالث من شهر يونيو الجاري ، بمشاركة 150 لاعب ولاعبة من مختلف دول العالم ، و هي أحد الجولات التأهيلية لدورة الألعاب الباراليمبية باريس 2024.

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قائمة منتخب مصر

و يشارك منتخبنا الوطني لتنس الطاولة الباراليمبي في البطولة بـ 14 لاعب ولاعبة هم : سيد سيكا

، و سامح عيد ، و حسان حفني ، و عبد الرحمن عبد الوهاب ، و خالد عبد السلام ، و إبراهيم حمدتو ، و حسام حسنى ، و أحمد المحصى ، و فايزه محمود ، و هناء حماد ، و فوزية الغمري ، و هاجر الدسوقي ، و سماح عبد العزيز و لمياء شحاتة.

و يقود منتخبنا الوطني فنيا جمال زينهم .

و يترأس بعثة منتخبنا الوطني المستشار عصام زيدان عضو مجلس إدارة اتحاد تنس الطاولة ، و المشرف على الباراليمبي بالاتحاد.

و يحرص الاتحاد المصري لتنس الطاولة برئاسة معتز عاشور على إعداد منتخبنا البارالمبي لتنس الطاولة لدورة الألعاب الباراليمبية باريس 2024 ، بالمشاركة في البطولات الدولية و الجولات التأهيلية ، لتأهيل اكبر عدد ممكن من اللاعبين للمشاركة في باراليمبياد باريس و تحقيق نتائج متميزة .

البارالمبية ومصر الخير تطلقان مبادرة دعم وتأهيل ذوى الهمم

وكانت اللجنه البارالمبية المصرية برئاسة الدكتور حسام الدين مصطفى قد اتفقت مع مؤسسة مصر الخير برئاسة فضيلة الدكتور على جمعه لإطلاق مبادرة دعم وتأهيل ذوى الهمم فى جميع مناحى الحياه لأدماجهم فى سوق العمل وكذلك دعم القوافل الطبية الخاصه بهم فى جميع ربوع ومحافظات مصر ، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالاهتمام لذوى الهمم بمختلف قطاعاتهم وبناء الإنسان ودمجهم فى المجتمع .

وتهدف هذه المذكرة الى التعاون بين الطرفين في دعم ابناء الوطن من ذوى الهمم وذلك من خلال إتاحة الفرص لتدريب وتأهيل ذوى الهمم وإدماجهم فى سوق العمل.

وايضا دعم القوافل الطبية الخاصه بهم فى جميع ربوع ومحافظات مصر. وكذلك اقامة مشروعات لذوي الاعاقة.

كما تم الاتفاق على اتاحة فرص التدريب وتأهيل ابنائنا وادماجهم فى سوق العمل، وكذلك عمل القوافل الطبية الخاصة واقامة مشروعات لذوي الاعاقة فى جميع ربوع ومحافظات مصر.