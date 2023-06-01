السيطرة على حريق نشب بمستشفى دكرنس بالدقهلية

تمكنت قوات الحماية المدنية بالدقهلية من السيطرة على حريق هائل اندلع داخل مستشفى دكرنس بالدقهلية، وأتت النيران على بعض الرواكد بمخزن المستشفى دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح.

وكانت الأجهزة الأمنية بالدقهلية تلقت إخطارا بنشوب حريق وتصاعد السنة النيران وأدخنة كثيفة من داخل مستشفى دكرنس.

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى محل البلاغ وتم الدفع بسيارتي إطفاء للسيطرة على الحريق وإخماد النيران وتبين أن حريق محدود نشب داخل مخزن الرواكد بمستشفى دكرنس العام، مشيراً إلى أن الحريق وقع بعيداً عن مباني تقديم الخدمه الطبيه، وتم إخماد الحريق قبل أن يمتد داخل المستشفى دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح.

هذا وقد حرص الدكتور شريف مكين وكيل وزراة الصحة بالدقهلية على التواجد لحين إتمام السيطرة على الحريق واطمئن على المرضى داخل المستشفى واستمرار عمله بكامل طاقته فى تقديم الخدمة الطبية للمواطنين.