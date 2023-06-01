ضبط 17 طن قمح بحوزة تاجر يقوم بخلطه مع العلف بالفيوم

حرصت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، على متابعة أعمال توريد محصول القمح بالصوامع والشون والهناجر، بالإضافة إلى تنفيذ حملات ثابتة ومتحركة على الطرق والأسواق.

يأتي هذا تنفيذا لتوجيهات الدكتور أحمد الانصارى محافظ الفيوم، بتكثيف الحملات الرقابية علي الأسواق والأنشطة التموينية، ومتابعة التجار لضبط الأسعار والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه.

جاء ذلك تحت إشراف المهندس سيد حرزالله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، والمهندس سامح شبل وكيل المديرية، والمهندس محمد امبابي رئيس الرقابة التموينية بالمديرية والمهندس هشام سعيد مدير إدارة تموين سنورس، والمهندس حماده نبيه المفتش بالإدارة ومفتشي الرقابة التموينية.

وأجرت المديرية حملت مرور على الأسواق والمحال التجارية ومجمعات استلام محصول القمح بدائرة مركز سنورس بالفيوم، وتمكنت من ضبط عدد 17 طنا من محصول القمح المحلي إنتاج موسم 2023، بمخزن تابع لتاجر أعلاف بقرية الكعابي ويقوم بخلط القمح بالعلف وإعادة تعبئة شكائر الأعلاف بإستخدام ماكينة خياطة الشكائر، بالإضافة إلى ضبط عدد 875 كيلو من الأعلاف المخلوطة بمحصول القمح معروض للبيع بمحل الأعلاف الخاص بالتاجر، وتم التحفظ على الكمية المضبوطة وتسليمها إلى مراكز تجميع الاقماح.

وتم تحرير محضر ضد تاجر الأعلاف بمركز شرطة سنورس، كما تم تحرير العديد من المحاضر التموينية المتنوعة، ومنها عدم الإعلان عن الأسعار والمواصفات، وعدد من مخالفات المخابز ومنها نقص وزن الخبز وعدم نظافة أدوات العجن، وأخطرت النيابه التى تولت التحقيق.

حملات ثابتة ومتحركة لاحكام السيطرة على توريد القمح بالفيوم

وفي نفس السياق قامت إدارة تموين سنورس، بتنفيذ عددا من الحملات الثابتة والمتحركة على الطريق السياحي جنوب بحيرة قارون، وطريق القاهرة الفيوم الصحراوي والطرق الداخلية المتفرعة من الطريق الصحراوي، وذلك لضبط التجار الذين يقومون بتهريب محصول القمح خارج المحافظة، بالمخالفة للقانون بغرض استخدامه في مكونات أعلاف الماشية، أو تخزينه خارج إطار الصوامع والشون والهناجر المعدة لذلك.

وكان الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم قد وجه مديريتى التموين والزراعة بالتنسيق مع الوحدات المحلية بالقرى والمراكز، لتنفيذ حملات مشتركة، لاحكام السيطرة على عمليات توريد محصول القمح مع تكثيف الحملات الرقابية من قبل الجهات المعنية، على مداخل ومخارج المحافظة لرصد أية تصرفات غير قانونية لتداول المحصول مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، بالإضافة إلى منع تخزينه بالمنازل وعدم تداوله على الطرق الداخلية إلا بتصريح كتابي من مديرية التموين والتجارة الداخلية.