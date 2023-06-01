الرياضة والألمانية للتعاون الدولي تطلاقان البرنامج التدريبي " تصحيح المفاهيم السلوكية المغلوطة"

تستعد وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) لإطلاق برنامج تصحيح المفاهيم السلوكية المغلوطة، و المقرر استمراره لمدة عام في ٦ محافظات ( القاهرة، و الاسكندرية، و الدقهلية، و اسيوط، و سوهاج، و قنا ).

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و سيتم من خلاله تنفيذ عدد من المعسكرات التدريبية التي تتناول مواضيع اجتماعية مختلفة، و تأهيل الشباب على مهارات التواصل اللاعنفى ومبادئ الدعم النفسي من خلال أنشطة متنوعة.

و سيبدأ البرنامج بعدد 5 معسكرات في محافظة الإسكندرية بشهري يونيو ويوليو، و سيتم تنفيذه من خلال الإدارة المركزية لتمكين الشباب بوزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع مشروع تكافؤ الفرص و التنمية الاجتماعية EOSD بالوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ ..

معايير الاختيار :



•السن للشباب المشارك: من 16 وحتى 29 سنة.

•من نفس المحافظة التي سيتم التنفيذ بها

•النوع الاجتماعي : ذكور فقط نظراً لتركيز النشاط على تلك الفئة.

•تعتبر مشاركة ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة من الركائز الأساسية التي يرتكز عليها مشروع تكافؤ الفرص، لذا يشجع البرنامج الأشخاص ذوي الإعاقة على التقديم والمشاركة، حيث سيتم توفير كافة سبل الإتاحة المختلفة التي من شأنها أن تمكن الأشخاص من ذوي الإعاقات المختلفة من المشاركة.

•يشترط أن يكون لدى المشترك الاستعداد للالتزام بحضور معسكر لمدة 4 أيام من 9 إلى 4 مساءً.

للمشاركة في محافظة الاسكندرية من خلال مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الإسكندرية او من خلال الرابط :

‏https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdSzz-LmtHVq93_fWQ9goa9bcn9AkMwgmWA46vlu1qTDLpw-w/viewform

مبادرة "رواد تحيا مصر" بمحافظتي القاهرة والفيوم

على حانب آخر تواصل وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتمكين الشباب (الإدارة العامة للمبادرات الشبابية) فعاليات مبادرة "رواد تحيا مصر" للتوعية بمخاطر المخلفات الإلكترونية وطرق التداول الآمن لتلك المخلفات، بمركز شباب حلمية الزيتون بمحافظة القاهرة ، وقاعة مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الفيوم .

بدأت الدورة التدريبية بالحديث عن التطورات التكنولوجية وأثرها علي حياه الانسان، وما ينتج عن تلك الأجهزة الالكترونية من مخلفات فيما يعرف بالمخلفات الالكترونية، كما تم الحديث عن أصناف الأجهزة الالكترونية والكهربائية وفقا لتصنيف الأمم المتحدة.

وتتضمن الدورات التدريبية التوعية بمخاطر المخلفات الإلكترونية وأضرارها على البيئة، وتوعية القائمين على توليد المخلفات الإلكترونية والكهربائية من القطاعين العام والخاص بكيفية الإدارة البيئية السليمة والتخلص الآمن من هذه المخلفات، والحد من أضرارها على البيئة.