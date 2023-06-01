العاصفة تسقط الأشجار وتخلف خسائر مادية.. فيديو

أسقطت العاصفة الترابية عدد من الأشجار، أسفر عنها خسائر مادية بعد سقوطها فوق المملتلكات العامة، وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي من منطقة المنشية، فيديو لشجرة ضحمة سقطت في منتصف الطريق بسبب قوة الرياح وحطمت، جزء من أحد المحال التجارية في الشارع، وفي مكان آخر حطمت شجرة ضخمة سيارة كانت متوقفها أسقفلها.

كما سقطت لوحة إعلانية ضخمة أعلى كوبري اكتوبر، أسفر عنها شلل في حركة المرور، وتوقف السيارات، وانتشرت عبر الفيس بوك صور ومقاطع فيديو للحظة دخول العاصفة للقاهرة، وهي عبارة عن غيمة لرياح محملة بالأتربة غطت معالم القاهرة والجيزة.

صحبت العاصفة أمطار غزيرة في بعض المناطق بالقاهرة والجيزة، وأسقطت عدد من اللوحات الإعلانية الموجودة فوق الكباري والطرق العام، كما أسقطت بعض الأشجار، ولم تهدأ العاصفة حتى الان.