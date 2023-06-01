انطلاق العرض المسرحي أشهد يا زمان.. الليلة

ينطلق اليوم، الخميس، عرض مسرحية أشهد يا زمان، وذلك على مسرح البالون وتقام تحت إشراف قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، وهي تتحدث عن ملحمة وطنية عن إنجازات الشعب المصري، من إنتاج البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية.

تفاصيل عرض أشهد يا زمان

بطولة النجم طارق الدسوقي، الفنانة حنان شوقي، إخراج عبد الغني زكي، أحمد الكحلاوي، شيماء نصار، تحت قيادة د.عادل عبده وموسيقى على إسماعيل.

"أشهد يا زمان" ملحمة وطنية تتحدث عن إنجازات الشعب المصري العظيم، من إنتاج البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، أغاني مصطفي الضمراني، صياغة درامية وأشعار سراج الدين عبد القادر.

عرض أشهد يا زمان ألحان على سعد، ديكور محمد خبازة، مادة فليمية ضياء داوود، استعراضات د. عماد سعيد، هيئة الإخراج: وليد سعد ومحمود كامل وهشام إبراهيم وهالة الصباح وأحمد الصواف .

البطولة للفنانين في أشهد يا زمان "طارق دسوقي، حنان شوقي، ليلى صدقي، شيماء نصار سيد عبدالرحمن، حسام رسلان، عزت أبو سنة، إبراهيم غنام"، بالاشتراك مع كوكبة من الفنانين "هبة محمد، أحمد سعدون، محمد نيازي، حسن سعد، سما إبراهيم، مروة فرحات".