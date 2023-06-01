مران الزمالك.. محمد صبحي يحصل علي راحة وتدريبات قوية لباقي الحراس

منح الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، محمد صبحي حارس مرمى الأبيض راحة من التدريبات الجماعية التي أقيمت صباح اليوم الخميس، استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

ومن المقرر أن ينتظم صبحي في التدريبات المقبلة للفريق في إطار الاستعداد لمواجهة الاتحاد السكندري في مسابقة الدوري الممتاز.

كما خاص حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات قوية على هامش المران الذي أقيم صباح اليوم الخميس على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وشهدت تدريبات حراس المرمى مشاركة محمد عواد والسيد عطية وعمر عبد العزيز مواليد 2008 بجانب عبد الرحمن نفاد ومعاذ علاء مواليد 2003 .

ولم يشارك في تدريبات حراس المرمى محمد صبحي الذي حصل على راحة من قبل الجهاز الفني بقيادة الكولومبي أوسوريو، ومحمد نديم لحصولة على إذن للغياب بسبب أداء الامتحانات.

وركز محمد عبد المنصف مدرب حراس المرمى خلال التدريبات اليوم مع الحراس على تنفيذ بعض الأمور الفنية الخاصة استعدادا للفترة المقبلة.

ترتيب الزمالك والإتحاد السكندري قبل الصدام المرتقب

يدخل فريق الزمالك لقاء الاتحاد السكندري محتلا المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 50 نقطة لعب 29 مباراة حتي الآن فاز في 14 مباراة تعادل في ثمان مباريات وخسر في 7 مباريات ،فيما الاتحاد السكندري يحتل المركز السابع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز ، لعب 28 مباراة فاز في أربع مباريات وخسر 12 مباراة ويمتلك الاتحاد 40 نقطة ويرغب الاتحاد دخول المربع الذهبي خلال الفترة المقبلة .

تشكيل الزمالك المتوقع لمباراة الاتحاد في الدوري

حراسة المرمى : محمد صبحي

خط الدفاع : حاتم سكر - حسام عبد المجيد - حمزة المثلوثي

خط الوسط : أحمد فتوح - نبيل عماد دونجا - أحمد سيد "زيزو" - سيد عبد الله "نيمار

خط الهجوم : مصطفى شلبي - سيف الدين الجزيري - إبراهيما نداي.

تشكيل الاتحاد السكندري لمباراة الزمالك

حراسة المرمى: المهدي سليمان

خط الدفاع: خالد صبحي - عمار حمدي - محمد صالح - مصطفى إبراهيم

خط الوسط: خالد الغندور - ناصر ناصر - فوزي الحناوي - محمود عبدالعزيز - ميسي

خط الهجوم: أوستن أموتو.