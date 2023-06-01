أعلن الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم عن تنفيذ عدة حملات لرفع كفاءة غرف وأغطية كابلات الاتصالات الأرضية بكافة الطرق والشوارع بمدينة الفيوم ومدن المراكز.

وتواصل الشركة المنفذة للأعمال رفع كفاءة غرف وأغطية كابلات الاتصالات الأرضية بمدينة الفيوم، وذلك تحت اشراف المهندس سعيد عبد ربه رئيس قطاع شبكات القاهرة وقبلى ومدن القناة.



وكان الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، قد تابع آليات تنفيذ المرحلة الأولى للمحاور المرورية بالطرق الرئيسية والميادين والشوارع الحيوية خاصة بمدينة الفيوم، للعمل على فك تكدسات السيارات والاختناقات وتيسير حركة المواطنين، مؤكداً على وضع تلك المحاور حيز التنفيذ في أقرب وقت، بالتنسيق بين مختلف الجهات المعنية، مع الانتهاء من تنفيذ أعمال تغطية غرف كابلات الاتصالات الأرضية.

وأكد محافظ الفيوم على أهمية المتابعة المستمرة لآليات تنفيذ المرحلة الأولى للمحاور المرورية بالطرق الرئيسية والشوارع الحيوية والميادين العامة بمدينة الفيوم، من خلال دراسة مرورية متكاملة على أطر علمية وأسس منهجية، لفك الاختناقات وتكدسات السيارات وتيسير حركة المواطنين، بعمل عدد من التداخلات تشمل فتح محاور جديدة، أو تحويلات مرورية لخطوط السير، ووضع عدد من البدائل الإيجابية للحلول العاجلة، لتخفيف الطاقة الاستيعابية على الطرق الرئيسية والشوارع والميادين مع البدء بمدخل مدينة الفيوم الرئيسيى وميادينها العامة.

وأشار محافظ الفيوم، إلى ضرورة العمل على تحسين المشهد المروري داخل مدينة الفيوم بعيداً عن العشوائية، من خلال الدراسة المتكاملة للموقف المروري للمدينة على أرض الواقع، وسرعة وضع كافة الرؤى والمقترحات حيز التنفيذ للوصول إلى نتائج سريعة محققة على أرض الواقع، بهدف تحقيق أعلى سيولة مرورية، بالإضافة إلى عمل مناورات بالطرق والاتجاهات والمحاور المرورية مع الاستفادة بمحور دار الرماد الجديد، مع الاهتمام بمقترح الطرق ذات الاتجاه الواحد مع توفير الطرق البديلة للاتجاه الآخر، وأهمية تخطيط الميادين والطرق دورياً، مع تحديد مواقع مرورية للمشاة بالطرق للتيسير عليهم وحرصاً على حياتهم.

تعديلات ومسارات مرورية بديلة لفك الاختناقات بمدينة الفيوم

ولفت محافظ الفيوم إلى ضرورة تنفيذ عددا من التعديلات والمسارات المرورية البديلة داخل مدينة الفيوم، خاصة بشارع ومحور دار الرماد، مع وضع لوحات إرشادية بهذه التعديلات لتوعية المواطنين بها، والعمل على تنفيذها تجريبياً أيام العطلات.

وكانت مدينة الفيوم قد شهدت طفرة كبيرة في رصف الطرق خلال الأشهر الماضية، وجاري العمل على قدم وساق لرصف باقي الشوارع والميادين بها، فضلاً عن مشروعات الرصف الجاري تنفيذها بمختلف مراكز المحافظة خاصة الطرق الرئيسية والحيوية التى انتهت بها جميع أعمال شركات المرافق.