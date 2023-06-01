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الخميس 01 يونيو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

العاصفة تسقط لوحة إعلانية ضحمة أعلى كوبري أكتوبر.. صور

بوابة الوفد الإلكترونية

سقطت لوحة إعلانية ضخمة أعلى كوبري اكتوبر، أسفر عنها شلل في حركة المرور، وتوقف السيارات بمنطقة غمرة وباتجاه مدينة نصر.

 

سقوط لوحة اعلانات

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صور ومقاطع فيديو للحظة دخول العاصفة للقاهرة، وهي عبارة عن غيمة لرياح محملة بالأتربة غطت معالم القاهرة والجيزة.

 

وتسببت العاصفة في أمطار غزيرة في بعض المناطق بالقاهرة والجيزة، وأسقطت عدداً من اللوحات الإعلانية الموجودة فوق الكباري والطرق العام، كما أسقطت بعض الأشجار، ولم تهدأ العاصفة حتى الان.

 

الجريدة الورقية