رياح مثيرة للأتربة وإرتفاع درجات الحرارة بالإسماعيلية

حالة الطقس

يسود طقس سيء على الأجواء بمحافظة الإسماعيلية، مع هبوت رياح مثيرة للأتربة وارتفاع درجات الحرارة لتصل لنحو 40 درجة مئوية في ساعات الظهيرة .

وتسببت الرياح إلى انخفاض الرؤية الأفقية على الطرق السريعة وسجلت الرؤية الأفقية على طريق القاهرة الإسماعيلية الي 2000 متر بسبب الرمال والأتربة طبقا لآخر رصدات الهيئة العامة للارصاد الجوية المصرية .فيما توقفت حركة صيد الاسماك داخل بحيرة التمساح والبحيرات المرة.

بينما تنتظم حركة المرور الداخلية داخل المدن وتوابعها دون تأثر بحالة الطقس.

و تتعرض البلاد إلى منخفض حرارى ( خماسينى ) يومى الخميس والجمعة (١؛٢يونيو ٢٠٢٣) .يصاحبه رياح جنوبية غربية نشطة تعمل على رفع درجات الحرارة وإثارة الرمال والأتربة على أغلب الأنحاء.

وتشير صور الأقمار الصناعية الي تكاثر السحب المتوسطة والعالية والتى قد يصاحبها سقوط أمطار خفيفة بنسبة احتمال منخفضة. وتبقي هذه الأجواء مستمرة الي الغد حتي يرحل المنخفض الخماسيني وتتبدل الكتلة الهوائيه المؤثرة .

وأعلنت الشبكة الوطنية للطواريء والسلامة العامة رفع حالة التأهب لمواجهة أية طواريء ناجمة عن الطقس السيء. وحذرت في بيان لها المواطنين من التعرض المباشر للأشعة الشمس وخاصة فى ساعات الذروة من الس ١٢ ظهرا إلى الساعة ٤ عصرا. وطالبت بالإكثار من تناول السوائل الباردة والمياه وارتداء الملابس القطنية والفضفاضة .كما نصحت مرضى الجيوب الأنفية وحساسية الصدر ارتداء الكمامات أثناء الخروج.

وتسببت موجة الطقس السيء التي انتابت البلاد في أول الاسبوع الجاري لخسائر فادحة في محصول المانجو بالاسماعيليه حيث تساقطت الثمار قبل نضجها مما أثار حالة من الاستياء بين مزارعي المانجو بالاسماعيليه.