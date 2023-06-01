واقعة تزوير في القسم الثالث واتحاد الشرطة يطلب سرعة التحقيق

طالب نادي اتحاد الشرطة من مسئولى اتحاد الكرة سرعة التحقيق وإصدار قرار بشأن الشكوي المرسلة من النادي ضد نادي المريخ بسبب مشاركة لاعب مزور في مباريات الفريق البورسعيدي في دورة الترقي المؤهلة لدوري المحترفين.

وارسل نادي اتحاد الشرطة شكوي لاتحاد الكرة ضد نادي المريخ البورسعيدي بشأن إشراك لاعب مزور في دوري القسم الثالث ودورة الترقي المؤهلة لدوري المحترفين.

وأكد نادي اتحاد الشرطة خلال الشكوي أن نامي المريخ أشرك لاعب مزور في الاسم والسن حيث طالب اتحاد الشرطة احتساب نقاط مباراته مع المريخ لصالحه بعد اكتشاف واقعة التزوير.

وجاء في الشكوي المقدمة من اتحاد الشرطة أن اللاعب محمد صابر عبدالمجيد مواليد 1993 شارك في صفوف نادي المريخ باسم اخر مزور عل أن اسمه احمد صابر عبدالمجيد مواليد 2000 وهو ما يعد تزوير ويستوجب إلغاء نتائج فريق المريخ بدورة الترقي.

وتوصلت إدارة اتحاد الشرطة الي واقعة التزوير بعد الكشف عن اللاعب في ناديه السابق المرج حيث تبين أن اسمه الحقيقي مواليد 1993 ولديه بطاقه تحمل هذا الاسم.

وتطالب إدارة اتحاد الشرطة بسرعة النظر في الشكوي المقدمة من يوم 17 مايو و التحقيق في الواقعة و إلغاء نتيجة المباراة التي جمعت المريخ مع اتحاد الشرطة بملعب المريخ والتي فاز فيها النادي البورسعيدي 1/2 بمشاركة هذا اللاعب وأنه عند احتساب نقاط المباراة لصالح الشرقية يصعد مباشرة لدوري المحترفين