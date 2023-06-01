الشرقية تنتهي من استعدادات امتحانات الثانوية الأزهرية

أكد الدكتور السيد الجنيدي ، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية؛ أن منطقة الشرقية الأزهرية، أنهت الاستعدادات كافة لبدء امتحان الشهادة الثانوية الأزهرية للدور الأول للعام الدراسي ٢٠٢٣/٢٠٢٢م، لافتاً إلى إنهاء الإجراءات الإدارية لتوفير الرعاية الصحية والخدمة الطبية لجميع الطلاب، بجانب تأمين مقرات كل لجنة عبر الإدارات كافة.

أوضح الجنيدي أنه قد تم تكليف فرق متابعة للمرور على اللجان، والتأكد من تهيئة البيئة المناسبة للطلاب والملاحظين لأداء الامتحانات بشكل سهل وميسر، وتقديم تقارير يومية بأبرز التحديات التي قد تواجه الطلاب والقائمين على الامتحانات لحلها في أسرع وقت ممكن.

أشار رئيس أزهر الشرقية إلى أنه قد وجه باحتواء الطلاب والوقوف على مسافة واحدة بين الجميع، مع توفير أفضل بيئة مناسبة للطلاب للإجابة بهدوء وتحقيق أقصى درجات الأمن والسلامة.

أوضح الجنيدي بأن أبنائنا الطلاب في جل اهتماماتنا وفي المقام الأول، ونحن سنقدم لهم كل سبل الراحة والهدوء، وهذا حقهم علينا.

بين رئيس أزهر الشرقية إلى وجود غرفة عمليات رئيسية بالمنطقة تعمل على مدار اليوم لمتابعة سير العمل باللجان لحظة بلحظة، والرد على كافة التساؤلات والاستفسارات، والوقوف علي أي عوائق لحلها على الفور.

وأشار الدكتور عطا حسيني، مدير إدارة الإمتحانات بالمنطقة، إلى أن إدارة الامتحانات انتهت من جميع أعمالها حيث تم التأكد من تواجد الملاحظين بكافة اللجان اعتبار من اليوم.

وذكر إنه من المقرر يبدأ طلاب القسم العلمي إمتحانات الثانوية الأزهرية في مطلع الأسبوع القادم السبت الموافق ٣ يونيو ٢٠٢٣م؛ بمادتي الفقة.