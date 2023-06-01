ضبط 400 كيلو لحوم فاسدة قبل بيعها في أسواق الفيوم

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، عدة حملات على الأسواق والمحال التجارية بدائرة الإدارة، بالإضافة إلى متابعة الجزارين ومحلات بيع اللحوم بالأسواق العامة.

يأتي هذا تنفيذا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والأنشطة التموينية، ومتابعة التجار لضبط الأسعار والتأكد من صلاحية المعروض حفاظا على صحة المواطنين، وحمايتهم من الأمراض.

جاء ذلك تحت إشراف المهندس سيد حرزالله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، من خلال حملة مكبرة بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري برئاسة الدكتور أيمن محمد عادل مدير المديرية، ومسئولى مديرية التموين، وبالتنسيق مع مباحث التموين بالفيوم.

وقال الدكتور أيمن محمد عادل مدير مديرية الطب البيطري بالفيوم، أن الحملة تمكنت من ضبط 400 كيلو جرام من اللحم البقري، غير صالحة للاستهلاك الآدمي بمدخل قرية دمو، التابعة لمركز الفيوم، وذلك خلال حملة مشتركة بين مسئولي مديرية الطب البيطري، ومسئولى مديرية التموين، وبالتنسيق مع مباحث التموين بالفيوم.

وأكد مدير مديرية الطب البيطري بالفيوم، أن تلك الحملات تأتي تنفيذاً لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق ومحال الجزارة والمطاعم ومنافذ بيع اللحوم للتأكد من مطابقة المعروض من السلع الغذائية واللحوم للإشتراطات الصحية، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

ضبط لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية قبل بيعها بالأسواق في الفيوم

وأضاف، أن إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بمديرية الطب البيطري بالفيوم، بالتنسيق مع إدارة الرقابة التموينية بمديرية التموين، وبالتعاون مع مباحث التموين، قد تمكنت من ضبط 400 كجم من اللحوم البقرية، قبل دخولها الأسواق بمدخل قرية دمو، مذبوحة ذبحا غير حيوي خارج المجازر، وبتوقيع الكشف الطبي البيطري عليها تبين أنها غير صالحة للاستهلاك الآدمي، مشيراً إلى أنه تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

وتم التحفظ على اللحوم المضبوطة والسيارة، وتحرير محضر ضد السائق بمركز شرطة الفيوم، كما تم تحرير العديد من المحاضر التموينية المتنوعة، ومنها عدم الإعلان عن الأسعار والمواصفات، وعدد من مخالفات المخابز ومنها نقص وزن الخبز وعدم نظافة أدوات العجن، بالإضافة إلى عدد من مخالفات الأسواق، وأخطرت النيابه التى تولت التحقيق.