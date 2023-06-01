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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

رياضة

كرم جابر يُكذب نادي كفر الشيخ

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أبدي كرم جابر المدير الفني السابق لفريق كفر الشيخ تعجبه الشديد من البيان الصحفي الصادر من إدارة نادي كفر الشيخ بشأن رحيله عن الفريق.

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كفر الشيخ يوضح حقيقة رحيل كرم جابر

وقال كرم جابر أن كل ما جاء بهذا البيان الصحفي عري تماما من الصحة مؤكدا أن هناك الكثير من الحقائق التي لا يريد الإفصاح عنها احتراما لنادي كفر الشيخ العريق وجماهيره الكبيرة.

 

وقال كرم جابر أعلنت اعتذاري عن قيادة كفر الشيخ قبل مباراة الفريق أمام الأوليمبي في الجولة 27 اعتراضا على بعض الأمور التي لا اريد الحديث عنها واتمني من إدارة النادي اظهار الحقيقه للجماهير أو نشر المستندات التي تدل على صحة ما ذكر في هذا البيان.

 

وتابع كرم جابر كل ما ذكر في البيان بشأن حصولي على مستحقاتي المالية غير صحيح واستشهد  باللعيبن وهشام سعيد المدرب العام وعاطف سعيد مدرب الحراس ماذا قال مجلس الإدارة ومسئولي الشركة الراعية بخصوص مستحقاتي مع اللاعبين أثناء مران الفريق على ملعب سخا يوم الاثنين الماضي حيث ذكروا المسئوبين أن  أزمة المستحقات المالية الخاصة بي ستنتهي قريبا.

 

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