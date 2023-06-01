محافظ سوهاج يسلم الأم المثالية شيكا بقيمة 50 ألف جنيه

سلم اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم الخميس، السيدة " فاتن حسين عثمان "، الفائزة بلقب الأم المثالية علي مستوي المحافظة، شيكا بمبلغ 50 ألف جنيه، مقدمة من وزارة التضامن الاجتماعي، كهدية من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية تقديرا لها، وقصة كفاحها مع أبنائها، وما قدمته لأسرتها خلال مسيرتها الاجتماعية، وذلك بحضور رأفت السمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة، وجيهان الحداد مدير عام الأسرة والطفولة بالمديرية

وهنأ محافظ سوهاج السيدة " فاتن عثمان "، معربا عن تقديره لما قدمته من عطاء، وتضحيات، مما أهلها للاختيار لتفوز بالمركز الأول علي مستوي المحافظة في مسابقة الأم المثالية.

وأكد وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، أن اختيار الأمهات المثاليات خلال عام 2023، تم بناءً على اختيارات ودراسة اللجنة المحلية التي تم تشكيلها بقرار المحافظ حيث قامت وبكل شفافية باختيار وترشيح الأمهات المثاليات وفقا للشروط المقررة لأمانة المسابقة على مستوى الجمهورية، وتم تصعيد المختارين، وتم الاختيار النهائي من قبل وزارة التضامن الاجتماعي علي مستوي كافة المحافظات، مشيرا إلى تكريم السيد " فاتن " خلال الحفل الذي أقيم بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتسليمها وسام الاستحقاق من الدرجة الثانية .