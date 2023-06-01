عيادة المعادى للتأمين الصحى بها 11 تخصصاً

تلقت «الوفد» رداً من الهيئة العامة للتأمين الصحى بخصوص ما نشر بتاريخ 16/3/2023، تحت عنوان «رأى المواطن.. عيادة بلا أطباء»، والمتضمن شكوى عامة من عيادة المعادى للتأمين الصحى، وقد أفاد الرد بأنه لم يتم إنهاء تعاقد أى من الأطباء المتعاقدين بعيادة المعادى خلال العام المالى 2022-2023، والعيادة موجود بها عدد 11 تخصصاً منها تخصصات دقيقة بالإضافة إلى الممارس العالم ومركز الأسنان والعيادة تعمل فترتين «صباحية ومسائية» لخدمة منتفعى وغىر منتفعى التأمين الصحى. كما أن الصورة محل الشكوى ليست لعيادة المعادى للتأمين الصحى.

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحى

د. محمد السيد ضاحى