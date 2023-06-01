محافظ الإسكندرية يجتمع بممثلي الوكالة الألمانية وصندوق التنمية الحضرية

كشف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية أن عروس البحر المتوسط هى الخامسة المدن التي تعاني من مخاطر التغيرات المناخية، متمنيا أن تكون المشروعات القادمة للوكالة الألمانية بالإسكندرية معنية مواجهة التغيرات المناخية وتدريب المواطنين على كيفية التعامل معها.

جاء دلك خلال لقاء محافظ الإسكندرية، مع ممثلي الوكالة الألمانية (GIZ) وصندوق التنمية الحضرية وهيئة المجتمعات العمرانية ووزارة الإسكان والمرافق، لمناقشة ما تم تنفيذه من أعمال تطوير البنية التحتية والعنصر البشري بمنطقة المعمورة البلد .

تطوير العديد من المناطق العشوائية ورفع كفاءتها

وقال اللواء شريف محافظ الإسكندرية، لقد عملنا خلال السنوات الماضية على تطوير العديد من المناطق العشوائية ورفع كفاءتها، كما وجه الشكر لممثلي الوكالة الألمانية والإتحاد الأوروبي على تعاونهم المثمر لبناء قدرات العنصر البشري وتأهيله وتطوير البنية التحتية بالمنطقة وكذلك تقديمهم الدعم اللاجئين بالإسكندرية، مؤكدا أن مصر دائما ما تتعامل مع اللاجئين كأنهم أبنائها ونقدم لهم كافة سبل العيش الكريم، مؤكدا أن المحافظة ستعمل على تذليل أية معوقات تواجه مشروعات الوكالة.

إنشاء مبنى جديد بمدرسة الشهيد محمد رمضان

وأوضح الشريف أن منطقة المعمورة البلد وطوسون تقع على مساحة 407.8 فدان وتخدم أكثر من 12 ألف أسرة، ومن المقرر إقامة العديد من المشروعات التي تخدم أهالي المنطقة منها بناء مبني طوارئ بمستشفي أبو قير العام، إنشاء مبنى جديد بمدرسة الشهيد محمد رمضان، بالإضافة إلى رصف جزء من منطقة حوض الطماطم ،ورفع كفاءة وحدتي صحة أبو قير 2 و 3.

هذا وقد أكد ممثلو الوكالة الألمانية أن هناك تطويرا كبيرا تشهده مدينة الإسكندرية مؤخرا، لافتا إلى أنه سوف يتم افتتاح مركز التوظيف لأهالي المنطقة وذلك بجمعية سواعد الخير، بالإضافة إلى تدريب عدد من السيدات بمنطقة الدراسة وعمل معارض لتسويق منتجاتهم.

حضر الاجتماع؛ فرانسوا مينجيليه وإيفوا دادز آرثر مديري مشروعات ال CBUID(الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ)، وا/دانيل شوستر مدير مشروعات البنية التحتية بالوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ والدكتورة مروة أحمد مدير التعاون الدولي بصندوق التنمية الحضرية التابع لمجلس الوزراء، والمهندس حازم أبو بكر شهاب منسق مشروعات الإسكندرية بصندوق التنمية الحضرية، والمهندسة راندة أحمد ممثل هيئة المجتمعات العمرانية، والدكتورة ميرفت أحمد عبد المنعم رئيس وحدة تطوير المناطق العشوائية.