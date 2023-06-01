تدريب مسئولي الوحدات المحلية على المبادئ الأولية للسباكة بمياه سوهاج

قال المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة سوهاج والعضو المنتدب، أن الشركة بالتعاون مع الوحدات المحلية، نظمت عدد من الندوات التوعوية، وورش السباكة لتدريب مسئولى الوحدات المحلية على المبادئ الأولية فى السباكة، لتقليل المياه المهدرة وترشيد الاستهلاك .

وأضاف رئيس شركة المياه أنه تم تنفيذ تلك الندوات وورش السباكة بالوحدات المحلية بتونس وبندار الكرمانية واولاد عزاز وجزيرة شندويل وادفا والصلعا وعرابة ابو الدهب وروافع القصير وبلصفورة والكوامل بحرى ومركز ومدينة أخميم وذلك لتدريب المشاركين على كيفية إصلاح صنابير المياه وإصلاح التسربات بجميع الأدوات الصحية وتوعيتهم بترشيد استهلاك المياه والحفاظ على المياه المهدرة والاستخدام الآمن للصرف الصحى.



ومن جانبها قالت أسماء سهيل مدير إدارة التوعية والتثقيف أنه بالتعاون مع مديرية الصحة شاركت شركة مياه الشرب والصرف الصحي فى القوافل الصحية التى نظمتها إدارة القوافل الصحية بمديرية الصحة بقريتى الجريدات والخزاندارية شرق بمركز طهطا وقرية الريياينة بمركز ساقلتة لتوعية المترددين على القافلة الصحية بحجم الاستثمارات التي تضخها الدولة لتنفيذ مشروعات مياه شرب وصرف صحى ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى حياة كريمة والجارى تنفيذها فى 181 قرية بمحافظة سوهاج.



وأوضحت مدير إدارة التوعية والتثقيف أنها تشمل مشروعات مياه شرب وصرف صحي متكامل هذا بالاضافة الى تعريف المشاركين بالسلوكيات الصحيحة في التعامل مع مياه الشرب وترشيد الاستهلاك والاستخدام الامثل لشبكات الصرف الصحي واهمية استخدام القطع الموفرة لترشيد استهلاك المياه وكذلك التعريف بمخاطر الطلمبات الحبشية والفلاتر والقيسونات واضرارها على الصحة العامة وانه وفى نهاية اللقاءات يتم دعوة المشاركين بنشر رسائل التوعية المائية لترشيد استهلاك المياه والحفاظ على شبكات الصرف الصحي.