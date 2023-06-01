حملات أمنية لضبط المخالفات بالإسكندرية

تلقت «الوفد» ردا من وزارة الداخلية بخصوص ما نشر بتاريخ 16 مايو متضمنا كلمة للصحفى رزق الطرابيشى، تحت عنوان «شكرا وزارة الداخلية» طالب خلال إحدى فقراتها بتكثيف التواجد الأمنى بشارع النقل والهندسة بمحافظة الإسكندرية، وقد أفاد الرد بأن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، قامت بتوجيه عدة حملات أمنية بالمنطقة محل الشكوى لضبط المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، وقد أسفرت جهود تلك الحملات خلال الآونة الأخيرة عن تحرير 28 مخالفة متنوعة، و150 مخالفة انتظار خاطئ وتنفيذ 4 أحكام حبس، علما بأن الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية لا تدخر جهدا فى مجال الاستجابة لشكاوى المواطنين والعمل على إزالة أسبابها.

لواء ناصر محيى الدين

مساعد الوزير لقطاع الإعلام والعلاقات