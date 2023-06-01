عينة المياه مطابقة بقرية «اللوية»

تلقت «الوفد» ردا من الشركة القابضة لمياه الشرف والصرف الصحى بشأن ما نشر تحت عنوان «البحيرة اللوية تبحث عن مياه نظيفة ومحطة صرف»، وقد أفاد الرد بأن شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحيرة أفادت بأنه بالمتابعة مع رئيس شبكات الصرف الصحى بالمحمودية أفاد بأن المنطقة المذكورة قرية اللوية لا توجد بها شبكة صرف صحى تتبع الشركة علماً بأن المنطقة المذكورة مدرجة ضمن مشروعات الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى لتنفيذ شبكة الصرف الصحى بها، وبالنسبة لشكوى محمد أبوحطب التضرر من نوعية المياه يرجى التفضل بالإحاطة بأنه تمت المعاينة على الطبيعة وتم سحب العينة من منزل الشاكى وبالتحليل تبين أنها مطابقة للمعايير الكيميائية والبكترولوجية والمياه صالحة للشرب والاستهلاك الآدمى.

مدير عام العلاقات العامة

أ/ هناء عامر